Un mes sense l'ajuda d'Alexander

A penes una setmana li ha durat al València Basket l'alegria de comptar amb 14 jugadors professionals en els entrenaments, a l'espera que es recuperaren els últims dos homes que quedaven en la infermeria, Sam Van Rossom i Millán Jiménez. Després del partit de divendres contra el líder de l'Eurolliga, l'Olympiacos, la llista s'ha incrementat amb el pivot Kyle Alexander.

En el segon quart del duel amb els grecs, el canadenc va haver de retirar-se de la pista amb el turmell tocat després que els quasi 120 quilos de Tarik Black li caigueren damunt. Les primeres exploracions van determinar un esquinç en el turmell dret. Així i tot, els metges van decidir sotmetre'l, al llarg del cap de setmana, a una àmplia bateria de proves complementàries que han descartat una lesió més greu. Ahir dilluns, el València BC va emetre un comunicat que estableix un període de baixa per a Alexander d'un mes.

«Les proves d'imatge a les quals ha sigut sotmés el jugador han revelat que pateix un esquinç en el turmell dret. El jugador estarà apartat de les pistes aproximadament un mes, encara que serà la seua evolució la que dictarà amb exactitud la disponibilitat per a tornar a incorporar-se als entrenaments», resava el comunicat mèdic.

Ara, sense Alexander un mes, la rotació interior es limita a quatre homes: Bojan Dubljevic, Jaime Pradilla, Jasiel Rivero i James Webb. Les solucions més probables per a Álex Mumbrú són que el ‘Papi’ passe a jugar la majoria dels seus minuts com a ‘5’ i que Víctor Claver reforce la posició d'ala-pivot alternant amb Webb III.

Amb 13 efectius disponibles, l'entrenador haurà de fer un descartament, una decisió que en l'ACB estarà marcada per les fitxes d'extracomunitaris. Amb la necessitat que hi ha del joc interior de Rivero i Webb, presumiblement Jared Harper haurà de conformar-se a sumar minuts en l'Eurolliga i no en la competició nacional. Per això, el base estatunidenc apunta a ser protagonista en el roster europeu de divendres contra el Baskonia a Vitòria, i Martin Hermannsson té opcions de tornar a la convocatòria diumenge contra el Tenerife.

Rubén Burgos, coach del mes

Rubén Burgos, tècnic del València BC femení, ha sigut triat com a millor entrenador de febrer -Trofeu AEEB- per l'Associació Espanyola d'Entrenadors de Bàsquet. L'equip va signar un ple de quatre victòries en lliga.