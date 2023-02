Sense rastre de l'escultura de sant Sebastià desapareguda a Xàbia

Al principi, això del robatori no tenia trellat. Es pensava que algun veí del carrer, en acabar les Festes de Sant Sebastià (el 20 de gener), s'havia emportat la talla a sa casa per a netejar-la. Però la imatge no ha aparegut. Va ser a principis de febrer quan va desaparéixer. La fornícula del carrer Major va començar el dia buida. Ningú sabia on podia estar l'escultura.

La fornícula no està a molta altura. Ni tan sols cal una escala per a arribar-hi. Això sí, ni la porteta de fusta ni el pany estaven forçats.

Ara ja sembla clar que els lladres han robat la imatge del patró de Xàbia. En les últimes setmanes, hi ha hagut una onada de robatoris d'imatges religioses a la Ribera Baixa. A la Marina Alta, no hi ha hagut notícies de casos. Però és evident que hi ha un mercat negre de venda d'aquestes xicotetes escultures.

No hi ha rastre del sant Sebastià de Xàbia. Aquest diari va preguntar ahir a la regidora de Festes, Kika Mata, sobre si hi havia alguna pista sobre on podia estar l'escultura. L'edila va dir que el president de la Comissió de les Festes de Sant Sebastià li havia traslladat que ja no confiaven a poder recuperar la talla. Han decidit comprar una nova imatge. A més, la fornícula es reforçarà per a evitar robatoris.