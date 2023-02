Sorolla, Botero i Magritte, a la Fundació Bancaixa

La Fundació Bancaixa presentarà durant el primer semestre de 2023 una programació d'exposicions en la seua seu a València, que té com a protagonistes Joaquim Sorolla en el marc de la commemoració del centenari de la seua mort, l'artista colombià Fernando Botero i l'art belga modern.

Del 10 de març al 3 de setembre es podrà visitar l'exposició "Fernando Botero. Melancolia i sensualitat" amb un recorregut per la producció de l'artista colombià, considerat internacionalment com un dels majors referents de la història de l'art de les últimes dècades. La mostra, comissariada per Marisa Oropesa, oferirà una selecció de més de 40 obres entre pintures, dibuixos, aquarel·les i escultures que reuneixen des de les seues primeres creacions en els anys seixanta, fetes durant la seua època a Nova York, fins a peces creades en 2022.

Grans obres mestres

Les grans obres mestres de l'art belga modern seran protagonistes de l'exposició que la Fundació Bancaixa presentarà del 5 d'abril al 30 de juliol. La mostra "Art belga. De l'impressionisme a Magritte", feta en col·laboració amb el Musée d’Ixelles de Brussel·les i el Museu Carmen Thyssen Màlaga, oferirà un complet i singular panorama de les principals tendències pictòriques desenvolupades a Bèlgica des de finals del segle XIX fins a mitjan XX. Comissariada per la directora del Musée d’Ixelles, Claire Leblanc, mostrarà unes 80 obres de 53 artistes entre els quals destaquen noms tan reconeguts com James Ensor, René Magritte o Paul Delvaux, procedents de la col·lecció del museu belga.

En el context de la celebració de l'Any Sorolla, la Fundació Bancaixa donarà continuïtat i aprofundirà en la seua tasca estable de difusió de l'obra de l'artista valencià entorn del qual ha desenvolupat una vintena d'exposicions en els últims 15 anys. Durant el mes de maig, es presentarà la primera proposta dedicada a l'artista valencià més universal: l'exposició "Sorolla en negre", realitzada en col·laboració amb el Museu Sorolla i la Fundació Museu Sorolla. Comissariada per Carlos Reyero amb la col·laboració de Blanca Pons-Sorolla, l'exposició presentada en 2022 a Madrid arribarà a València amb una selecció ampliada d'obra que inclourà més de 40 nous olis. La mostra estarà integrada per un centenar d'obres, entre les quals destaquen quadres inèdits que es presenten per primera vegada al públic. L'exposició revela i aprofundeix en la presència de negres i grisos en l'obra d'un artista associat a la pintura de la llum i el color.

Dues exposicions més

Per a la seua presentació durant el quart trimestre de l'any, la Fundació Bancaixa està ultimant dues grans exposicions: una en el marc del centenari de la mort de Sorolla i una altra amb motiu de la celebració del desé aniversari de l'actual Fundació Bancaixa.