La Universitat Popular estarà operativa a Campanar per a 2024

Representants d'entitats socials i veïnals de Campanar han visitat aquest matí les instal·lacions del futur centre de la Universitat Popular (UP) de Campanar, juntament amb l'alcalde, Joan Ribó, i la regidora de Serveis Socials i presidenta de la UP, Isabel Lozano. El centre, d'uns mil metres quadrats, es troba a la cantonada dels carrers Escultor García Mas i Pare Muedra, i començarà a funcionar el curs 2024-2025. L'alcalde ha manifestat que el local, que compta amb una inversió d'1.220.000 euros, “dona resposta a una reivindicació veïnal històrica”.

Activitats del centre

L'immoble es conserva en bones condicions, encara que precisarà una intervenció per a adequar-lo a les necessitats dels diferents serveis que albergarà. Disposarà de dues aules per a classes de cultura general, valencià o informàtica, i altres dues més per als tallers de pintura o ceràmica. A més, hi haurà una sala polivalent on es desenvoluparan activitats de ball, gimnàstica o ioga, i un despatx d'atenció al públic i oficines. Altres espais podran ser utilitzats per entitats del barri, i es podrà cedir una part per a ampliar el Centre Municipal de Serveis Socials de Campanar.

L'alcalde ha destacat la situació de la nova UP en una zona cèntrica i accessible del barri. Igualment, n'ha posat en relleu l'amplitud i lluminositat, “ja que compta amb nombroses finestres”, i l'entorn enjardinat, “que possibilitarà fer activitats a l'aire lliure”. Per la seua banda, la regidora Isabel Lozano ha afirmat que el futur centre “permetrà dinamitzar i generar dinàmiques de participació social i cultural, no sols d'aprenentatge en les aules, i col·laborar activament amb les organitzacions i entitats del barri, que precisament hui fan la primera visita”.

Nous projectes

Lozano ha remarcat que, amb l'adquisició d'aquest local, “es cobrirà el mapa complet de la ciutat quant a instal·lacions de la Universitat Popular”. Així, sumant la de Campanar, hi haurà 32 tant en el nucli urbà com en els pobles. L'edila ha anunciat que a mitjà termini hi haurà nous centres a Torrefiel i Malilla, cosa que “mostra la continuïtat i consolidació del projecte de la Universitat Popular a la ciutat de València”.

La Universitat Popular

La Universitat Popular de València és un espai intergeneracional de trobada, aprenentatge i participació en els barris. Gestiona la formació en les aules i cada curs organitza més de 50.000 assistències a activitats i recursos culturals de la ciutat, com ara museus, exposicions, cinema o teatre, entre altres. Dos dels seus objectius principals són aproximar la cultura a totes les persones i fomentar la participació ciutadana des de l'aprenentatge i el pensament crític. En la visita han participat també representants de l'AMPA CEIP Campanar, l'Associació de Veïnes i Veïns de Campanar, la Banda de Música de Campanar i Campanar Poble, Associació de Joves.