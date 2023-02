València comptarà amb 71 punts violeta en Falles

València comptarà amb 71 punts violeta distribuïts al llarg de la ciutat durant el període de Falles, concretament entre el 15 i el 19 de març, per a combatre les violències masclistes. En concret, l'Ajuntament instal·larà sis punts i en situarà un altre en els festivals celebrats a l'Albereda durant els dies 10 i 11 de març. Per la seua banda, les comissions falleres, entitats veïnals i altres associacions habilitaran 65 punts més.

La regidora d'Igualtat, Lucía Beamud, ha assenyalat que es tracta "d'espais útils per a sensibilitzar i previndre les violències sexuals". A més, ha recalcat que amb aquests punts es trasllada un "missatge clar de rebuig a la violència masclista per part de tota la societat".

Beamud ha agraït la implicació i el compromís de les comissions i entitats que "lluiten per frenar les violències masclistes i sexuals".

Amb aquests punts, el consistori pretén conscienciar la societat sobre la situació, que s'ha agreujat a la ciutat durant l'últim any. En aquest sentit, la ciutat va comptabilitzar un total de 62 agressions sexuals en 2022, de les quals el 23 % es van produir al carrer i de nit, segons l'últim balanç del grup GAMA (Grup d'Ajuda al Maltractament) de la Policia Local. Les xifres posen de manifest que el nombre d'agressions al carrer s'ha duplicat, ja que en anys anteriors la mitjana rondava el 10 %. En concret, en 2019 hi va haver 26 agressions. Per tant, ara una de cada quatre agressions es produeix al carrer, mentre que la resta ocorren en l'espai privat.