El cens faller es dispara per damunt dels 100.000 associats

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València i president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, s’ha mostrat “molt content per l’excel·lent recuperació del cens faller, que, amb les Falles de setembre de 2021, les de març de l’any passat i les d’ara, per fi veu la llum al final del túnel de la pandèmia”. Tal com ha subratllat el delegat, “s’ha corregit el gran descens registrat entre els anys 2020 i 2021, i s’afronten aquestes Falles de 2023 superant de nou els 100.000 fallers i falleres”. A més, Galiana ha valorat “el treball realitzat per la Junta Central Fallera per mantindre l’activitat en les comissions falleres, les ajudes impulsades pel Govern de Joan Ribó i la resiliència del món faller per a recuperar-se i tornar a agafar múscul”.

Les dades més destacades del cens Galiana ha assegurat que aquesta és una “notícia immillorable per al món faller”, perquè “el sector torna a agafar el múscul social que caracteritza el teixit associatiu més important de la nostra ciutat”. En aquest sentit, ha detallat que, en data 1 de març, el cens faller se situa en 103.317 fallers i falleres, dels quals tres quartes parts el conformen falleres i fallers adults (78.456), i una quarta part la integren “les falleres i els fallers infantils, que suposen no només el futur, sinó també el present de la nostra festa gran, amb 24.861 integrants”, ha explicat el regidor. Les dones constitueixen el 55,93 % del cens faller, amb un total de 57.787 falleres, de les quals 33.917 són adultes i 13.248 són xiquetes; el cens també el conformen 45.530 fallers, dels quals 33.917 són adults i 11.613 són xiquets. Renàixer de les comissions Galiana ha valorat que aquest cens faller no només és “clarament superior al que teníem en plena pandèmia, quan, en data 17 de març de 2021, després d’una caiguda d’un 10 %, hi havia 88.685 fallers i falleres, sinó que també és superior al cens d’anys anteriors, quan oscil·lava entre els 94.136 de 2017 i els 99.756 de just abans de la pandèmia”. Aquestes xifres reflecteixen un increment molt notable des de llavors, que és del 16,5 %”. “Aquesta recuperació del cens faller és una grandíssima notícia per a les Falles i per a la reactivació cultural, econòmica i social de la nostra ciutat”, ha insistit Galiana, que ha agraït el treball de la Junta Central Fallera, de l’Ajuntament i, “per descomptat, de tot el món faller, des de les comissions falleres, fins a les i els artistes fallers, passant per tots els sectors fonamentals per a la festa i directament vinculats a aquesta”, ha conclòs.