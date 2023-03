La Generalitat aprova l’avaluació d’impacte ambiental del sòl de la gigafactoria

La Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria de Transició Ecològica, ha aprovat l’avaluació d’impacte ambiental del projecte d’urbanització de Parc Sagunt II, on situarà la gigafactoria de PowerCo.

D’aquesta manera, Espais Econòmics Empresarials, empresa pública dependent de la Generalitat Valenciana, pot avançar en els tràmits pendents per a l’inici de les obres d’urbanització interior del polígon, al mateix temps que la Generalitat Valenciana compleix una fita més dels seus compromisos per a la construcció de la fàbrica de l’empresa de bateries del grup Volkswagen a Sagunt. Com ha avançat Levante-EMV, el rei Felip VI assistirà, el 17 de març, a l’acte de col·locació de la primera pedra de la planta.

Subministrament d’aigua

L’avaluació d’impacte aprovada preveu, entre altres, diverses sol·licituds de l’Ajuntament de Sagunt, com és l’obligació d’Espais Econòmics de donar una solució integral al subministrament d’aigua potable en la zona, així com d’aigües industrials per als processos de fabricació.

Així mateix, el nou polígon reserva una porció de sòl per a la nova depuradora de Sagunt, que construirà l’EPSAR, obra molt demanada i esperada al municipi de Sagunt i una de les peticions de l’Ajuntament.

Restauració de sòl

Finalment, s’hi introdueix l’obligació de restaurar almenys 604,4 ha de terrenys forestals nous, o bé l’obligació de sufragar, per part de la promotora de la Generalitat, treballs silvícoles en zones forestals en almenys 1.600 ha.

Amb aquesta actuació, la Generalitat Valenciana continua fent passos cap a l’inici de les obres d’urbanització del polígon industrial.