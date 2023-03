L’Ajuntament de Bocairent destina 212.940 euros del pressupost municipal al teixit associatiu

El pressupost municipal de l’Ajuntament de Bocairent recull 61 subvencions nominatives destinades a col·lectius locals. D’aquestes, 16 pertanyen a l’àmbit cultural; 6, al mediambiental; 3, al veïnal; 10, al social; 8, a l’esportiu; 12, al fester; 2, al de promoció econòmica, i 4, a l’educatiu. La suma total dels recursos econòmics assignats suposa 212.940 euros per a associacions.

“La finalitat d’aquestes ajudes és facilitar les iniciatives i el programa anual d’activitats de les entitats”, explica l’alcalde. Per a Xavi Molina, “Bocairent compta amb un teixit cívic dens i dinàmic, fet que justifica l’esforç econòmic municipal per a fer costat a tots i cadascun dels col·lectius del poble”. A més, l’alcalde destaca l’autonomia per a destinar l’assignació, que només està subjecta a les limitacions legals i administratives.

Precisament, per a aclarir el funcionament i la tramitació d’aquestes subvencions, el passat 23 de febrer es va produir una reunió informativa a la Sala Juan de Juanes. En el marc d’aquesta trobada, tant l’alcalde com la tècnica Ester Jordá van detallar els terminis i la documentació necessària per a la sol·licitud i la justificació. “Volem que, des del primer trimestre de l’any, les associacions tinguen tota la informació perquè puguen fer efectiva l’ajuda tan prompte com la necessiten”, conclou Molina.