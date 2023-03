“Lim, go home” en la seu de LaLiga

Viuen a Madrid però senten el valencianisme des de la distància. Com qualsevol valencianista que pateix pel seu equip, però ells a centenars de quilòmetres de Mestalla. Són Alegría, una xiqueta d’11 anys, i el seu pare, @madrilenciano, i s’han fet virals per demanar l’eixida de Meriton en la seu de LaLiga.

Fa uns dies, Alegría es va fer viral en Twitter València. El seu “exèrcit de Playmobils” a les portes de les oficines de LaLiga, amb cartells de “Lim, go home” es va guanyar el suport i l’afecte de tot el valencianisme. Alegría i el seu pare lluiten per la llibertat del VCF a la seua manera.

No poden estar habitualment en les protestes convocades per la massa social valencianista, però volen visibilitzar, amb joguets i un to d’ironia, la mort silenciosa del club per la gestió de Meriton.

Alegria, que ja compta amb un mural de @itmustbelove86, ha tornat a la càrrega. Aquesta vegada, la seua manera de visibilitzar la lluita del valencianisme contra la majoria accionarial de Singapur ha sigut convocar una protesta, de nou, en la seu de LaLiga.

Però la imatge és impactant. Una gran pancarta de #LimGoHome subjectada per huit persones, i ella per davant, encapçalant amb megàfon en mà, la seua particular manifestació. “Com no podem traure pancartes a Mestalla, hem de traure-les al carrer. Ja n’hi ha prou de mirar cap a un altre costat”, ha compartit @madrilenciano en Twitter.