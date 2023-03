La Coordinadora Feminista exigeix un pacte estatal de les cures i una justícia amb perspectiva de gènere

Amb preocupació. Així encara la Coordinadora Feminista el 8M, Dia Internacional de la Dona, segons ha explicat aquest matí Cándida Barroso, portaveu de l’associació, a la plaça de la Reina.

En primer lloc, ha dit: “Ens preocupa la violència que estan patint les dones de països com l’Iran, l’Afganistan o Nicaragua. El que li passa a una dona a l’altra banda del món també ens passa a nosaltres. Solidaritat. Un dels reptes són les guerres. El feminisme és pacifista. Exigim solució pactada, diplomàtica”.

En segon lloc, ha expressat la seua preocupació també “pel rearmament patriarcal que hi ha al nostre país. Sempre que avancem, hi ha un rearmament patriarcal que ens vol retornar a la casella eixida, amb un discurs patriarcal, masclista, negacionista. Per això treballem, perquè la raó, la justícia i la igualtat imperen”.

Per això, demanen un pacte estatal de les cures que garantisca la corresponsabilitat de les cures, “i això és treball de la família, de l’empresa i de l’Estat”.

Així mateix, ha reclamat una justícia feminista, amb perspectiva de gènere. Hui, que la Llei de llibertats sexuals i l’avortament i l’LGTBI i trans s’han publicat en el BOE, la Coordinadora Feminista celebra l’avanç en drets, però demana “formació per als qui imparteixen les lleis, perquè tinguen sensibilització i mirada violeta”.

Divisió amb la llei trans: “En absolut”

Sobre la previsible divisió en dues manifestacions el dia del 8M i la possible relació d’aquest fet amb les discrepàncies sobre la llei trans, Barroso ha dit que “en absolut té a veure amb això”. “Nosaltres som optimistes, serà una manifestació massiva: estem amb les companyes feministes i creiem que eixirem al carrer enfortides i molt reivindicatives”, ha conclòs.

Acció simbòlica

La manifestació del 8M de la Coordinadora Feminista partirà de la Porta de la Mar a les 19 hores. Abans, però, es farà una acció simbòlica en solidaritat amb les dones iranianes, en la qual es farà una “tisorada” al patriarcat.