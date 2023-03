La matrícula per a les proves de certificació de valencià de l’Escola Oficial d’Idiomes s’esgota en menys d’un minut

La matrícula per a les proves de certificació de valencià que ofereixen les escoles oficials d’idiomes s’ha esgotat en menys d’un minut. Aquest matí s’havia obert el terme per a inscriure’s en les proves lliures de certificació de l’idioma, que durava des de les 11 del matí fins a les 11 d’aquest dijous. No obstant això, en menys d’un minut, s’han esgotat totes les cites.

Com ha denunciat el sindicat Stepv, “novament ha passat que la demanda per a obtindre els certificats de valencià ha sobrepassat l’oferta de l’Administració”, i ha reclamat que s’augmente el nombre de places per a accedir-hi.

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) només convoca una vegada a l’any les proves de valencià, encara que, com critica el sindicat, “abans s’oferien dues vegades”. Aquest fet, segons els representants dels treballadors, provoca que moltes persones que busquen l’alternativa de les escoles oficials d’idiomes o les universitats per a inscriure’s en les proves que ofereixen “hagen tornat a quedar-se’n fora perquè s’esgoten en temps rècord”.

Més oportunitats

L’Stepv ha criticat, en un comunicat, que no entén “com la Direcció General de Política Lingüística, coneixent aquesta situació, no amplie l’oferta de les proves de la JQCV per a donar més oportunitats a les persones que vulguen examinar-se dels diferents nivells de valencià”.

Per contra, el sindicat critica que Conselleria “sobrecarrega les escoles oficials d’idiomes i el seu professorat, que han d’assumir un alumnat que no està format en aquestes escoles”. L’Stepv remarca que el professorat de les EOI es queixa cada any “del volum de treball que suposa atendre aquestes proves, tot i que ja hi ha un organisme específic per a realitzar-les com és la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que, a més, ha reduït l’oferta de convocatòries”.

El sindicat, a més, ha tornat a exigir a la Conselleria d’Educació “que pose solució a aquesta situació i atenga la demanda que hi ha de persones que volen examinar-se de valencià”.

Precedents

No és la primera ocasió que la demanda satura l’oferta de places de les escoles oficials d’idiomes a València. L’última va ser en les proves de l’EOI virtual, la matrícula de la qual va durar menys de cinc minuts. El termini d’inscripció es va obrir el mes de novembre passat i aquell mateix dia, a les 09.05 hores, es van acabar les places, entre queixes de nombrosos usuaris interessats a fer aquests cursos.

Les expectatives van superar amb escreix les previsions de l’Administració, tant en la modalitat d’anglés com en la de valencià. Finalment, la Conselleria d’Educació, davant de la gran demanda que hi ha, va decidir fer una “repesca” i ampliar les places de les seues EOI virtuals. En concret, va oferir places dels diferents nivells d’anglés, encara que no de valencià.