Piera, després de rebre el premi: “Fem cultura, fem llengua, visquem-la, sentim-la, usem-la”

El valencià Josep Piera i Rubió (Beniopa, 1947) ha sigut proclamat 55é Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, reconeixement que concedeix Òmnium Cultural, per la seua “extraordinària trajectòria literària, creant un escenari mític a les muntanyes de la Safor”, així com per la seua “persistent” defensa de la llengua i el vessant cívic d’aquesta. Així mateix, també es distingeix l’autor com a “figura absolutament necessària en la relació i el diàleg de la nostra literatura respecte a altres cultures”.

En l’acte celebrat a Barcelona, on s’ha anunciat el premi, l’autor de la Safor —resident a la Drova— s’ha mostrat “molt content”, ja que ha reconegut que, als seus 75 anys, el premi li “dona vida i últimament no em sentia massa viu”. “Com diem a la Safor, a qui li amarga un dolç?”, ha afegit. A més, ha recordat els seus inicis: “Vaig començar escrivint poemes en castellà i cançons en francés. Eren les llengües que apreníem a l’escola. No podia imaginar-me que la llengua que parlava la meua família, la gent del meu poble, la que deien que no tenia gramàtica, es podia escriure i cantar”. “Fem cultura, fem llengua, visquem-la, sentim-la, usem-la, diguem ‘t’estimo’. El que importa és que una llengua estiga dita”, ha defensat amb rotunditat, ja convertit en referent de la literatura en valencià. Piera, que va ser col·laborador de Levante-EMV, és autor de prop d’una trentena de llibres de poesia, camp en el qual es va iniciar participant en l’antologia Carn fresca (1974). Es va integrar en l’anomenada generació dels 70 i va ser fundador de la revista Cairell (1979). També va ser director de l’editorial Tres i Quatre, vicepresident de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Nombrosos guardons El Premi d’Honor de les Lletres Catalans se suma al Premi Carles Riba, en 1979, per El somriure de l’herba; i al Premi Josep Pla, en 1981, per El cingle verd. En 1991, la Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi; en 2010, l’Ajuntament de Gandia el va distingir com a fill predilecte, i en 2013 va obtindre el Premi Alfons el Magnànim de Poesia per El temps trobat. L’any passat, va rebre el Premi Lluís Guarner 2021, entregat per la Conselleria de Cultura a la seua trajectòria professional. Algunes personalitats, com la consellera de Cultura, Raquel Tamarit; la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga; o la poeta Àngels Gregori han felicitat l’escriptor, a més de diferents institucions i entitats: Fa poc vam reconéixer la trajectòria de Josep Piera amb el Premi Lluís Guarner. Per la seua aportació literària i com activista de la nostra llengua i cultura.



Hui ens ompli d'orgull que el referent de Beniopa reba el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Enhorabona Josep!👏 pic.twitter.com/CajzZXUzij — Raquel Tamarit (@Raquel_Tamarit) 1 de marzo de 2023 Meravelloses paraules de @XavierAntich presentant el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes d'aquest any: "Josep Piera articula i enllaça les lletres catalanes, d'una forma intergeneracional, des de Joan Fuster fins a Panxo de Zoo" pic.twitter.com/s6KjUg1HB7 — Àngels Gregori (@AngelsGregori) 1 de marzo de 2023 Des d'ACPV volem felicitar el nostre benvolgut soci, Josep Piera i Rubio, per la concessió del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2023 que atorga @omnium pic.twitter.com/hWdKF1eeoJ — Acció Cultural PV (@AccioCulturalPV) 1 de marzo de 2023 Felicitem l'escriptor saforenc Josep Piera, a qui tindrem el goig d'acollir en la 58a Fira del Llibre de València, pel 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Un guardó ben merescut.

Enhorabona! #PremidHonor https://t.co/Z4ouF7TdHN — 58a Fira del Llibre de València (@firallibrevlc) 1 de marzo de 2023