Capità Gayà a la vista

La tornada de José Luis Gayà cada vegada està més a prop. Una bona notícia en clau de salvació per a Rubén Baraja i per a tot l'equip. El capità va reaparéixer sobre la gespa de la ciutat esportiva de Paterna amb ganes de posar-se a la disposició del Pipo com més prompte millor i tirar del carro de l'equip. El lateral esquerre va fer un pas més en el seu procés de recuperació amb el vistiplau dels serveis mèdics. Ahir es va calçar les sabatilles (encara no les botes) i va començar a fer carrera durant uns minuts amb la supervisió d'un físio. El seu objectiu no ha canviat. Com va publicar Levante-EMV, Gayà treballa per a tornar en el València-Osasuna del pròxim 11 de març. Aquesta és la data marcada en roig en el seu calendari.

Gayà es recupera de l'esquinç lligamentós del seu turmell dret que va patir el passat 20 de febrer contra el Getafe al Coliseum Alfonso Pérez. El capità té un esquinç de grau mitjà amb afectació en els lligaments, més seriós que el de novembre abans del Mundial de Qatar. Llavors va ser qüestió de dies. Ara necessitava un procés de recuperació d'entre 2-3 setmanes com a mínim. El de Pedreguer es va perdre el partit de LaLiga contra la Reial Societat i tampoc arribarà a temps a la trobada del diumenge contra el Barcelona. El més lògic és que la seua tornada siga contra l'Osasuna el dissabte 11 de març. Les sensacions són bones des del primer dia, i això convida a l'optimisme. Gayà està treballant tots els dies en dobles sessions per a arribar en les millors condicions al xoc contra els navarresos. Al capità li mouen dues motivacions per a estar disponible contra l'Osasuna. La primera i més important, ajudar l'equip a eixir dels llocs de descens. José intenta recuperar-se com més prompte millor per a ajudar els seus companys per damunt de tot, però també per a arribar a temps a la crida de Luis de la Fuente. I és que el València-Osasuna de l'11 de març és l'últim partit abans que el nou seleccionador nacional faça pública la seua primera llista. De la Fuente la donarà el 17 de març. Un dia després, el dissabte 18, es disputa l'Atlético-València al Metropolitano.