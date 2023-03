El Consell i els regants exigeixen al Govern que la bilateral del transvasament siga vinculant

El Consell i els regants han aprofitat la primera reunió de la Comissió Bilateral de Seguiment del Transvasament Tajo-Segura acordada amb el Govern per a exigir als responsables del Ministeri per a la Transició Ecològica que en formen part que aquest òrgan tinga un caràcter vinculant en les decisions relatives al funcionament de l'aqüeducte.

Segons expliquen fonts del Govern Valencià, l'objectiu és fixar una posició de pressió davant Moncloa perquè la comissió no siga un mer ens sense contingut que es reuneix cada cert temps. "No volem que simplement ens informen, sinó que hi haja conseqüències", assenyalen les fonts.

En aquesta primera trobada de la Comissió Bilateral de Seguiment han participat per part de la Generalitat els secretaris autonòmics d'Agricultura i Medi Ambient, Roger Llanes i Francisco Candela, respectivament, mentre que en representació dels regants, inclosos en aquest òrgan per decisió del Consell, ho ha fet Javier Berenguer, president de la Comunitat de Regs de Llevant i vicepresident del Sindicat Central de Regants de l'Aqüeducte Tajo-Segura (Scrats).

Segons destaca el Consell, Llanes ha reiterat davant els responsables de Transició Ecològica que “la Generalitat continuarà defensant junt amb els regants alacantins les seues legítimes i compartides reivindicacions”, i va exigir que la comissió que acaba de crear-se “tinga un caràcter vinculant en totes les decisions que afecten el futur del transvasament”.

El focus en les inversions

Per part del Ministeri van participar en la trobada el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, el director general de l'Aigua, Teodoro Estrela, i el president de la Confederació Hidrogràfica del Segura, Mario Urrea.

En la reunió de hui es van abordar també les inversions, estimades en uns 340 milions d'euros, que està començant a escometre el Govern central a Alacant en matèria de dessalació, reutilització d'aigua i energia fotovoltaica.

Candela va reclamar sobre aquest tema “el compliment estricte dels terminis previstos per a executar les inversions a fi de garantir l'arribada d'aquests subministraments complementaris que, junt amb el transvasament, asseguraran l'aigua per sempre i a un preu assequible”.

Finalment, es va deixar constància de l'enviament, segons els acords, de 27 hm³ més a Alacant procedents del Tajo i que aquest mateix ritme es mantindrà en els pròxims mesos, de manera que el funcionament del transvasament continua sense que s'haja registrat cap reducció del subministrament previst.