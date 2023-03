Determinació renovada davant de Costes

"La nostra determinació és continuar manifestant-nos fins que les nostres reivindicacions siguen ateses". Així resumeix Amparo Peris els últims preparatius abans de la concentració que aquest divendres a partir de les 12 hores està convocada davant de la seu de la Demarcació de Costes de València. La presidenta de l'associació veïnal de les platges d'Almardà, Corinto i la Malva-rosa hi afig que "tots els nostres esforços estan encaminats a fer que Sagunt i Canet d'en Berenguer vagen juntes en la protesta per l'estat deplorable de les nostres platges".

Amb aquest objectiu, els dos ajuntaments han organitzat aquesta mobilització, a la qual no faltaran els alcaldes, Darío Moreno i Pere Antoni. Especialment a aquest últim, Peris li agraeix "el seu compromís amb la regeneració urgent amb solucions durables i sostenibles tant de la seua platja com de les adjacents del nord, que, com no ens cansem de repetir, són en realitat la mateixa platja".

Autobús

Per a assistir a la manifestació d'aquest divendres a València, que és una més dins de l'ampli programa de mobilitzacions, els organitzadors han contractat els serveis d'un autobús, el recorregut cap a València del qual s'iniciarà a l'avinguda Blasco Ibáñez de Canet a les 10 hores i farà parades a l'auditori de Canet (10.15 hores), l'estadi del Fornàs (10.30 hores) i davant de l'estació de Renfe de Sagunt (10.50 hores).