Els veïns de Xàbia reben l'insòlit rebut del fem: "0,00 euros"

Esglai. Carta en la bústia del Servei de Gestió Tributària de Xàbia. És el rebut de la taxa del fem. Alleujament. L'import que s'ha d'ingressar és de "0,00 euros". Ja se sabia. El ple va aprovar al novembre l'exempció del pagament de la taxa a tots els veïns. En 2023, ningú paga fem a Xàbia. Barra lliure. Hi ha hagut algunes crítiques. No paguen les famílies. Tampoc els amos dels grans xalets de luxe. Igualment n'estan exonerats els grans generadors de residus (els supermercats, per exemple).

El cas és que el rebut està arribant ara als habitatges. S'aclareix en la capçalera que l'Ajuntament ha suspés en 2023 el cobrament de la taxa de recollida de residus sòlids urbans. "La mesura és automàtica i extensiva a totes les propietats i activitats, motiu pel qual vosté no ha de fer cap gestió per a beneficiar-se'n". També s'hi precisa que aquesta exempció respon a la pujada de l'energia i de la cistella de la compra. Ningú, per tant, paga enguany fem a Xàbia. Les famílies que viuen en un habitatge s'estalvien 125 euros. De l'esglai al respir. El rebut, emés a "mers efectes informatius", passarà a la història. L'import: "0,00 euros".