Les noves restriccions indignen l'hostaleria

Les Falles són un gran impuls per a l'hostaleria. No obstant això, els bars i locals situats al voltant de la plaça de l'Ajuntament lamenten la situació que viuen durant el mes de març.

Des de les dotze del migdia i fins a aproximadament les tres, aquests locals, situats als carrers paral·lels a la plaça, es veuen obligats a retirar les taules i les cadires de les terrasses. Això, segons els propietaris dels establiments, provoca grans pèrdues econòmiques.

L'amo d'una pizzeria situada al carrer d'En Llop, Andrea Gastalli, explica a Levante-EMV que "el temps de tancament ha augmentat enguany, ja que abans es tancava a partir de l'una i s'obria a les dues i mitja". En el seu cas, la situació va acompanyada d'una reducció del personal. "La nostra jornada comença a les tres. Quan obrim, ja ha acabat l'hora de dinar", lamenta.

A més, denuncia que el consistori els prohibeix amuntonar les taules i les cadires en un lateral del carrer com ocorria anteriorment, per la qual cosa han de guardar el material en el mateix local. No obstant això, en molts casos, aquesta restricció redueix l'espai del mateix local impedint el normal desenvolupament del treball. És el cas d'un rostidor situat en el mateix carrer. "Estem parats tot el matí. No hi ha espai, ja que les taules i les cadires del carrer ho ocupen tot", lamenta Ana, una de les treballadores. "No hem venut res perquè la gent no pot entrar", denúncia.

Javier Cardona, propietari d'una cerveseria del carrer La Barcelonina, eleva a 25.000 euros les pèrdues anuals durant les mascletades. "Ens estan ofegant, no ens deixen treballar. Des de les 11.45 h hem de tancar les nostres terrasses", exposa. En el seu cas, Cardona s'oposa a guardar les cadires i taules dins del local. "Si volen, em poden denunciar, però no les guardaré", conclou.