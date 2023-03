Les valencianes que tracen el camí cap a la igualtat en els serveis d'emergències

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, va recórrer a un exemple moltes vegades repetit, però encara necessari: "per a Reis, els joguets que són camions de bombers i cotxes de policia es regalen als xiquets". Per exemple, en el cos del Servei de Bombers i Bomberes Forestals hi ha només un 8 % d'homes, en la Policia de la Generalitat la xifra ascendeix, però només fins al 16 %.

Al costat de Bravo i al voltant de la taula redona "En Emergències som iguals" d'aquest dijous a València estava la bombera forestal Maria José Llorens, que abans del 8M, Dia Internacional de la Dona, va animar les xiquetes al fet que "no tinguen por" si volen dedicar-se a posicions dominades per homes. "Si els agrada protegir la naturalesa, els diria que s'hi poden dedicar perfectament, que ja som unes quantes dones en les quals es poden fixar i que estem totalment capacitades", va dir en declaracions a Levante-EMV. Llorens va apuntar que ser bombera "no és solament força física", sinó que també "és qüestió de treball en equip, de resistència i de fer estudis". "Així que aportem moltes coses positives a un grup que inicialment és d'homes", va insistir Llorens, natural de València i que és bombera des de 2008.

Bravo fa una crida a trencar estereotips

La consellera va dir que professionals com Llorens "han trencat amb els estereotips i han superat prejudicis treballant en un àmbit com és el de les emergències". En la taula redona, Bravo hi va aportar que les dones són "més resolutives" que els homes, un aspecte que en el camp de les emergències pot resultar crucial. "Només incorporant dones a llocs de lideratge i de presa de decisions es podrà aconseguir que aquests serveis siguen espais referents en igualtat", va afegir Bravo.

Una altra de les participants va ser la coordinadora de l'Oficina de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere a Alacant, la policia Verónica Gómez. "Per a mi és fonamental aquest tipus d'actes que donen visibilitat al paper de la dona en àrees que estan més masculinitzades", va recalcar Gómez a aquest diari.

Ella va assenyalar durant la seua intervenció que, en el seu treball, té com a prioritat inculcar a les persones que formen el seu equip que "creguen al 100 %" en l'impacte que té la violència en les dones. "Els homes que jo he tingut en el meu grup, si no n'estaven convençuts, se n'anaven fora, perquè no els puc tindre en un camp en el qual no creuen al 100 %", va incidir. No obstant això, sí que va veure "un estereotip que s'està creant" en l'atenció a dones maltractades, ja que va considerar que s'identifica que altres dones són les que les han d'atendre quan recorren a la Policia. "En protecció hi ha més homes que dones. Si no canviem aquest estereotip, estarem perpetuant el rol de cuidadora de la dona", va asseverar Gómez.

Bravo va destacar que la Comunitat Valenciana ha invertit 24 milions d'euros per a la protecció de les víctimes, amb la creació de cinc jutjats en l'autonomia l'any passat. "Som la comunitat autònoma que més hi ha invertit", va dir Bravo. A més, va afirmar que, a més de tot això, han de "ser contundents amb la resposta penal", a col·lació de la polèmica per les rebaixes de penes que ha comportat la Llei del "només sí és sí", que encara no s'ha resolt.

L'última de les dones que van formar part de l'esdeveniment organitzat per la Generalitat aquest dijous va ser María José Crespo, cap de la Secció en Planificació de Riscos Naturals i Planificació Local en Emergències, que va ser també una de les primeres en el seu sector. "Jo vaig descobrir que estava preparada per a aquest treball el 4 de novembre de 1987, quan va haver-hi unes grans pluges i inundacions al Baix Segura, a la Safor i a la conca del Xúquer. Aquell dia l'adrenalina em va funcionar i em va fer veure que valia. En Protecció Civil som un servei tècnic, som tots iguals. Si et funciona l'adrenalina, que la tenim totes les dones, hi pots treballar", va dir Crespo.