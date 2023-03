La Politècnica crea un metavers educatiu per a "conscienciar sobre diversitat sexual"

La Universitat Politècnica de València (UPV), des del projecte "Atenea plataforma de dones, art i tecnologia", i amb la col·laboració de la companyia tecnològica valenciana Metric Salad, ha desenvolupat un metavers educatiu de realitat virtual (VR) per a la falla Palleter - Erudit Orellana amb l'objectiu de "conscienciar en la diversitat sexual i igualtat de gènere".

Una vegada acaben les festes, aquest espai, que també es pot consultar de manera en línia a través del web de la falla i amb el qual els usuaris poden interaccionar en dues dimensions, s'utilitzarà com a eina educativa per a les persones que formen en diversitat sexual en col·legis i associacions.

L'espai virtual que es podrà veure amb ulleres 3D a partir del 16 de març és una sala desenvolupada amb modelatge 3D, texturització i ajust de malla mitjançant programes informàtics multiplataforma, especialitzats en creació de gràfics tridimensionals. Dins de l'entorn immersiu, l'usuari podrà moure's per la sala programada amb tecnologia Web XR, i acostar-se al contingut.

La proposta ha sigut desenvolupada amb la col·laboració del director audiovisual i guionista Carlos Giménez i Lambda. Aquest espai metavers compta amb tres sales diferents. La primera, dissenyada per l'artista drag Liz Dust, amb diferents continguts sobre el col·lectiu. La segona, una sessió fotogràfica de l'artista José Luis Cueto Michalar.

La tercera se centra en contingut educatiu, feta amb la col·laboració de Lambda, el col·lectiu valencià LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, amb vídeos, imatges i gràfics d'aquesta temàtica.

La falla Palleter - Erudit Orellana, amb el lema "Iguals i diferents", compta enguany amb una figura central de Liz Dust nua, que ha sigut feta per l'artista faller Raúl Martínez Chuky. A través d'aquesta figura vol transmetre la importància de la convivència en pau, del respecte als altres, siguen diferents o iguals, sense condicions, sense vergonya i sense por.

"La visibilització és la millor manera de trencar prejudicis, estereotips i discursos d'odi"

Aquesta falla compta, a més, amb el primer ninot en realitat augmentada, també dut a terme per la plataforma Atenea de la UPV i Metric Salad, creat mitjançant Spark AR, plataforma del Grup META en què es combinen els modelatges en 3D de Liz Dust. Després de la integració d'aquesta plataforma amb el programa Adobe Substance 3D Painter, van donar vida al filtre en realitat augmentada amb la capacitat de ser usat en Instagram i Facebook.

Quan l'usuari escaneja el codi QR inserit en el ninot, Liz Dust travessa un gran macarró lila i convida el públic a visitar el monument amb un àudio inclòs.

"Continua havent-hi LGTBIfòbia"

Per a la catedràtica de la UPV i directora del programa Atenea, Nuria Lloret, aquest projecte "és una manera d'unir art efímer, com són les falles, amb la tecnologia i el metavers, i traslladar a l'àmbit educatiu i de la formació la diversitat sexual i la igualtat de gènere per a continuar sensibilitzant, una cosa que encara hui cal reivindicar perquè continua havent-hi LGTBIfòbia".

Per la seua banda, el coordinador del projecte de la falla Palleter - Erudit Orellana, Pepe Sanía, explica que "l'art té la capacitat de commoure i connectar. I aquesta falla és un crit a la reivindicació i visibilització de la diversitat, del col·lectiu LGTBI. La visibilització és la millor manera de trencar prejudicis, estereotips i discursos d'odi".

A més, el matí del 16 de març està prevista la demostració en viu de l'entorn metavers en la falla, així com la fira de 17 entitats i associacions LGTBIQ+, entre elles L'Armari de la memòria (GVA), Lambda, Comité Antisida VLC, Dissidents i Chrisallis, amb la participació també de la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de València.

I el 17 de març, a les 23 hores, hi haurà un espectacle cabaret homenatge al llegat musical queer amb una selecció de cançons i un homenatge a figures artístiques locals com Margot o El Titi. L'espectacle, conduït per Liz Dust, comptarà amb la participació d'artistes contemporànies i referents clàssics.