València promou l'ús del valencià entre els comerços

L'Ajuntament de València subvencionarà aquells comerços que promoguen l'ús del valencià amb l'objectiu d'impulsar la normalització de la llengua tant per part dels propietaris com de la clientela.

Les persones interessades tindran vint dies, una vegada es publiquen les bases en el Butlletí Oficial de la Província de València, per a presentar les sol·licituds. El projecte manté la dotació pressupostària de 47.500 euros, així com la subvenció del 100 % de les despeses que els comerços facen, amb uns límits per a cada acció subvencionable i una quantitat màxima per a un mateix establiment de fins a 2.000 euros.

Concretament, s'han establit, com en l'edició anterior, huit línies d'ajudes que proporcionen als comerços valencians un ampli ventall d'accions per a fomentar la llengua i que inclouen despeses per formació en valencià d'empleats i empleades, la retolació del local (interior i exterior), anuncis en mitjans de comunicació, publicitat impresa, establiment o millora de la identitat corporativa, materials impresos duradors, pàgines web i aplicacions mòbils, així com una línia específica per al sector hostaler i de restauració (cartes de menú en paper o digitals). Totes les accions subvencionables hauran d'haver-se fet entre l'1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023.

A més, l'Ajuntament fomentarà la participació del comerç en aquesta convocatòria de subvencions a través d'una campanya publicitària que pretén sensibilitzar la ciutadania, i en concret el sector del comerç, de la necessitat de fer valdre el valencià en aquest àmbit.

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, assenyala que "l'Administració local és la més pròxima a la ciutadania i, per tant, té la responsabilitat de millorar la vida i el benestar de les persones en tots els àmbits".