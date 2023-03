Anticorrupció retira l’atenuant de confessió al ionqui dels diners i demana 12 anys de presó per a ell

La Fiscalia Anticorrupció ha retirat l’atenuant de confessió a l’exgerent d’Imelsa i ionqui dels diners confés, Marcos Benavent, a causa del canvi de versió que va fer l’octubre de 2021. El judici del cas Taula pels contractes presumptament “zombis” (cobraven sense treballar o ho feien en un lloc diferent de l’empresa pública que els pagava) encara la recta final amb els informes finals de les acusacions (Fiscalia Anticorrupció i l’Advocacia de la Generalitat) i les defenses dels 26 acusats que s’han assegut en la banqueta des del passat 23 de gener.

La supressió de l’atenuant de confessió per al ionqui dels diners suposa que la Fiscalia Anticorrupció iguala la pena sol·licitada per a Benavent amb la que fa per al seu antic cap, Alfonso Rus, expresident de la Diputació de València i exalcalde de Xàtiva. Tots dos s’enfrontaran ara a una pena de dotze anys de presó, segons les modificacions avançades pel fiscal anticorrupció i que exposarà en les sessions que es reprendran dilluns que ve.

Respecte als presumptes treballadors “zombis”, la Fiscalia Anticorrupció ha rebaixat la petició de pena, d’acord amb les conformitats obtingudes d’onze presumptes treballadors “zombis”.