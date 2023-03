L’oratge torna a canviar: arriba la calor fallera

El tobogan tèrmic que aquests dies està afectant la Comunitat Valenciana té els dies comptats. Si, dilluns, els termòmetres es desplomaven i el vent augmentava la sensació de fred polar, dimarts la calor tornava a fer acte de presència, i, dimecres i dijous, tornaven a baixar els registres.

Aquestes oscil·lacions acabaran definitivament la setmana que ve, quan les temperatures pujaran fins als 20 graus, segons la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia.

La setmana que ve, la Comunitat Valenciana canviarà el règim de bloqueig anticiclònic per una situació de vents de ponent, la qual cosa farà pujar les temperatures fins a valors plenament primaverals.

Els dies més freds

Queden arrere registres que no es donaven des de fa més d’una dècada. De fet, en els observatoris de les capitals, dimecres va ser el dia més gèlid des del 10 de març de 2010 a Castelló de la Plana, i des de l’1 de març de 2013 tant a València com a Alacant, segons informa Europa Press.

L’Aemet preveu per a hui, divendres, temperatures més suaus que els últims dies i cels més clars, a mesura que la borrasca Juliette acaba d’abandonar la península Ibèrica, excepte per alguns intervals de núvols baixos matinals en l’interior de Castelló i Alacant.

Les temperatures màximes tendeixen a pujar en tot el territori valencià i les mínimes es mantenen sense grans canvis, amb gelades en l’interior; vent fluix de component oest moderat amb intervals a Castelló al matí i de fluix a moderat en la costa a la vesprada.

Les baixes temperatures encara van arribar ahir fins als 10 graus sota zero en molts punts de l’interior, per la qual cosa es va mantindre l’avís groc o taronja en gran part del país. No obstant això, amb l’entrada del mes de març i l’augment de les hores de sol, els dies hivernals aniran desapareixent progressivament.