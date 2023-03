Un inversor saudita estaria interessat en el València

El València CF hauria suscitat l’interés de capital saudita per a la compra del paquet accionarial de Peter Lim, que controla el club de Mestalla amb quasi el 92 % dels títols de propietat de l’entitat. Enmig de tota la tempesta societària i la reprovació social entorn de l’empresari singapurés, hi hauria un inversor a l’Aràbia Saudita estudiant la possibilitat d’adquirir la majoria del club de Mestalla. “Un inversor saudita preguntarà quant val el València per a comprar-lo”, així va revelar la informació el periodista valencià Álex Silvestre en El Chiringuito de Jugones.

Per a fer-ho, l’inversor saudita, la identitat del qual no es va donar a conéixer, haurà de posar-se en contacte amb Lim, que fins al moment no ha oferit senyals de tindre la intenció d’abandonar el vaixell, tot i que la seua implicació en el dia a dia del València és pràcticament nul·la. El singapurés delega el poder en les seues persones de confiança. I va ser precisament una d’elles, l’actual presidenta Lay Hoon, qui va comunicar el dia 1 de febrer que “no tenim intenció de vendre el club”.

Consulta “en els pròxims dies”

“En els pròxims dies preguntarà per quant ven el València Peter Lim. Per quant vendria les accions que té en el València. El primer que vol saber és si Lim està disposat a vendre les seues accions i per quant”, va afegir Álex Silvestre.

El periodista d’El Chiringuito va comunicar la seua exclusiva i, encara que va traslladar que no podia revelar el nom de l’inversor saudita interessat a comprar les accions que ostenta Lim, sí que va oferir algunes pistes: “Va de veres, no és una oferta com d’altres que poden arribar que ni s’acosten al que pot demanar Lim. Aquesta persona va de veres i, a més, és una persona a qui li agrada el futbol”, va assegurar.

“Té un gran poder adquisitiu i va de veres. En els pròxims dies vol saber per quant es ven el València”, va insistir.