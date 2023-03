L’Agrupació Falles Centre insta a “reflexionar” per a canviar la Crida

L’Agrupació Falles Centre és la primera entitat que ha fet una crida a la reflexió col·lectiva per a repensar la Crida, quant a l’organització d’aquesta, els elements i la conducta.

El col·lectiu no dubta a reconéixer que “som part principal del problema”, referent al debat, ja establit des de fa temps, d’haver convertit el festeig en una festa de carrer, amb ingesta de begudes i una catifa de brutícia, i que “no és l’acte que volem ni que mereix aquesta grandíssima festa”.

Aquesta reflexió se suma als incidents generats per persones alienes a les Falles, que hi van acudir atretes per l’espectacle previ de DJ, i que va generar incidents a algunes de les comissions que van acudir al festeig, com els que van patir fallers de la Nova d’Orriols.

Però l’AFC (que reuneix fonamentalment comissions de Roqueta-Arrancapins) reprén el debat autocrític: “Per la imatge que estem transmetent, especialment als xiquets que acudeixen i participen en la festa d’invitació al món sencer a visitar València”. Els excessos s’han materialitzat també en una foto que recorre les xarxes socials: la catifa de bosses i envasos en acabar l’acte.

Eliminar parts de l’acte

També recorden la responsabilitat de la Junta Central Fallera “quant a l’organització i la realització de l’acte”, sobre el qual consideren valorar “seriosament” la possibilitat d’eliminar “parts d’un acte en declivi i decadència”.

Per això, s’ofereixen a col·laborar amb el futur responsable de Cultura Festiva en l’Ajuntament “per a redreçar el rumb d’un acte tan estimat pels fallers com és la Crida”.