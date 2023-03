Les carpes ja anuncien les Falles a Tavernes de la Valldigna

Falten tretze dies per a l’inici oficial de les Falles, però a Tavernes de la Valldigna es compleix una tradició anual, i no només es viuen a través de les activitats que se celebren cada cap de setmana, sinó que el veïnat ja conviu amb la festa. Les sis comissions de la ciutat ja han fet notar la proximitat dels dies grans de la festa amb la plantà, però, en aquest cas, no dels monuments, sinó de les carpes que acolliran les seues activitats aquests dies.

És el símptoma més clar no només que la festa està molt a prop, sinó que els dies que queden fins que, de manera oficial, comencen els festejos, seran de molta intensitat, tant per al col·lectiu com per a qualsevol persona que s’hi vulga sumar.

Aquest cap de setmana, totes les falles han organitzat activitats gastronòmiques, com el concurs d’arròs al forn tant de Prado com de Passeig, que suma també el d’arnadí, o els de paelles tant de Cambro, després del qual actuarà el grup Eñe, i la Portal, que també ofereix l’actuació de La Tribu. Tot això dissabte. Diumenge, la principal activitat és la matinal motera de la Falla La Via, després de la qual actuarà el grup Cabos Sueltos.

Tavernes és, habitualment, el primer municipi de la comarca en el qual s’instal·len les carpes (a Gandia no poden fer-ho fins al pròxim dia 11). Encara que, durant aquests dies, ho han fet en la majoria de les comissions, en realitat la primera es va muntar ja la setmana passada. Va ser la de la comissió La Dula, que ja va celebrar el cap de setmana el seu concurs de macarrons i la posterior revetla amb l’orquestra La Pato.

Entre dimecres i dijous es van alçar en la resta de demarcacions: Portal, al carrer Major; Prado, en la plaça del mateix nom; Passeig, al passeig del País Valencià; Cambro, al carrer Gabriel Hernández, i La Via, a la plaça de Lepant.

Encara que la presència d’aquestes instal·lacions obliga a unes certes restriccions, les falles s’esforcen a molestar el mínim possible durant la setmana, encara que els caps de setmana es tanquen al trànsit. La majoria de carpes permeten el pas de vehicles i també l’estacionament per tal de minimitzar al màxim la molèstia al veïnat i als propietaris de garatges, i permetre que s’hi puga aparcar, ja que es deixen obertes per a aquest fi.

Una imatge curiosa ahir i que demostra aquesta convivència positiva de les falles amb la ciutat i que també se sol donar tots els anys, era la de la carpa de la Falla Passeig, plena de gent i de paradetes amb motiu del mercat ambulant tradicional dels dijous.