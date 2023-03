Les traves als hotels a València canalitzen l’oferta als habitatges turístics

Les traves municipals als hotels a València estan canalitzant l’oferta als habitatges turístics, segons adverteix la patronal hotelera Hosbec. La capital del Túria ofereix 22.000 places en pisos turístics i 18.082 en establiments hotelers, amb setanta hotels projectats pendents de tramitar. La patronal alerta que aquesta anomalia no es produeix en altres destinacions de referència i reclama agilitat en les tramitacions administratives per a no frenar el potencial de la ciutat. Un indicador del creixement turístic de València és que el cost dels pisos de lloguer per dies és un 20 % més car que abans de la pandèmia.

Els costos dels allotjaments pugen un 20 % i l’ocupació està per damunt dels nivells prepandèmia

La patronal Hosbec ha analitzat les cinc destinacions més rellevants de la Comunitat Valenciana (Benidorm, València, Alacant, Orpesa i Peníscola) i ha comprovat que els pisos turístics també han superat la crisi de la covid amb un augment de la demanda i el preu.

5.200 immobles

València és el punt de la Comunitat Valenciana que ofereix més quantitat de pisos turístics, amb 5.200 immobles, que suposen 22.000 places. “Aquesta xifra supera àmpliament les 18.082 places en els 112 hotels de la ciutat. És una anomalia que respon a l’atractiu que té València i als setanta projectes hotelers que l’Ajuntament té sense donar llicència. Al final, el sector ha crescut per la via dels pisos turístics”, subratlla Nuria Montes, secretària general d’Hosbec. Montes precisa que, per exemple, a Benidorm, hi ha 17.200 places en apartaments turístics i 43.573 places en 138 hotels.

Establiments xicotets

La majoria de projectes hotelers que es tramiten a l’Ajuntament de València són establiments xicotets, de 10 a 20 habitacions. Es pot duplicar el nombre d’hotels, però no es doblarà la xifra de llits, que és el que marcaria la “inflació” del mercat. Segons un informe d’Hosbec elaborat a partir de les dades extretes del quadre de comandament interactiu de Visit Valencia sobre els habitatges turístics, l’any 2022 hi havia unes 5.200 cases completes disponibles. Amb valors per damunt de les 4.500 durant tots els mesos de l’any, amb una major disponibilitat el mes de juliol, en el qual pràcticament es freguen les 5.900. No obstant això, “cal puntualitzar que la ciutat experimenta un descens del 21,5 % respecte a 2019, any en què la mitjana anual superava els 6.600 habitatges complets d’ús turístic”, a causa dels controls municipals i la normativa que només permet aquest tipus d’allotjaments en plantes baixes i primers, destaca Montes. Aquesta situació també s’ha produït a la ciutat d’Alacant.

Preu mitjà

El preu mitjà de les cases senceres de la capital del Túria que s’ofereixen en les plataformes que rastreja l’eina Transparent (Booking, Airbnb, Homeway i Tripadvisor) és de 100,7 euros de mitjana anual, oscil·lant entre els 86,1 euros de gener fins als 117,9 euros de juliol, amb un augment de quasi 22 euros respecte a 2019. Els preus mitjans més alts durant 2022 es van registrar en el centre històric (109,2 euros) i l’albufera (107,8 euros). Aquesta classe d’allotjaments turístics va registrar una ocupació mitjana del 63,8 %, molt en la línia de l’últim any de normalitat (62,5 %). Durant els mesos de juliol, agost i setembre, l’ocupació va superar el 70 %.