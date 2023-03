Pep Gimeno, ‘Botifarra’ aprofita el festival MiL per a presentar a Xàtiva el seu nou treball

L’Ajuntament de Xàtiva acollirà hui la presentació del cartell i la programació de l’edició 2023 del festival Música i Lletra de Xàtiva (MiL), una cita consolidada en el panorama musical de la Costera. I un dels concerts estrela d’enguany serà la presentació de Ja ve l’aire, el nou treball de Pep Gimeno, Botifarra. El cantautor xativí va presentar en societat les seues noves cançons el passat 13 de gener en un Palau de la Música de València abarrotat. Ara, és el torn de portar les seues noves lletres a la capital de la Costera.

Consultat pels detalls de la cita, ahir va atendre Levante-EMV i va explicar que el concert està programat per al pròxim 21 d’abril al Gran Teatre: “Sempre he intentat presentar primer els meus treballs a Xàtiva, el meu poble, però aquesta vegada ens van donar totes les facilitats per a fer-ho al Palau. Ara, també he volgut portar-lo ací”.

I és que Botifarra recorda amb emoció el concert del passat mes de gener: “Va ser una cosa molt gran. He estat en actes multitudinaris, com un concert a Barcelona amb Obrint Pas… Però això del 13 de gener va ser molt fort. No m’esperava una cosa així”.

Durant la seua actuació al Palau, el cantautor va comptar amb col·laboracions d’altres veus i ahir no va voler revelar les sorpreses que els esperen als espectadors a Xàtiva: “És clar que farem alguna cosa; de fet, vull preparar una cosa especial. No obstant això, m’ho guardaré, ho anunciaré quan estiga tancat. Parlem de dates pròximes a abril, quan ja comença a moure’s la cosa”.

Al seu torn, Botifarra no va dubtar a l’hora de definir el seu nou disc: “És una cosa nova, una cosa fresca. Sempre he volgut cantar aquestes peces. En el fons, estem intentant donar-li valor al treball de les dones, reconéixer el seu llegat. Elles han sigut, en molts casos, les encarregades de conservar la cultura popular amb cançons protesta en les quals s’al·ludeix al “senyor amo”. Generacions senceres van treballar i, damunt, després, van portar les regnes de les seues cases. S’ha de valorar tot el que han fet”.

El MiL està organitzat per l’Ajuntament de Xàtiva, i Feliu Ventura n’és el director. És un festival de música d’autor en el qual es promocionen els treballs en valencià. Al costat dels joves cantautors que es presenten en societat també actuen artistes consagrats. Pep Gimeno, Botifarra serà un dels que hi participaran enguany. Abans ho van fer Maria del Mar Bonet o Albert Pla, entre altres veus.