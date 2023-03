Torró defensa la coordinació entre institucions per al canvi de model energètic

La consellera de Mobilitat i Política Territorial, Rebeca Torró, ha sigut l’encarregada de posar el punt final del I Fòrum de Municipalisme organitzat per Levante-EMV, en el qual ha insistit que la clau per als desafiaments de futur —alguns ja en present— és la coordinació i col·laboració entre les institucions per a donar resposta al canvi climàtic. En termes autonòmics, la clau són les energies renovables, “aprofitant els milers d’hores de sol i vent que tenim, unes energies en les quals hem de situar-nos com a líders i referents en aquest canvi de model”.

La consellera ha instat a traure profit de tots aquests recursos naturals que té la Comunitat Valenciana, en què la comunicació constant de l’Administració és clau: la Generalitat ha d’anar de bracet dels ajuntaments, que són “els que més a prop estan de la ciutadania”. En aquest sentit, Torró també ha fet un repàs a la bateria d’inversions que la Conselleria està duent a terme en matèria de transport, fonamental en el desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana, i, sobretot, un dret per a la ciutadania. “Volem vertebrar l’autonomia amb una mobilitat àgil que garantisca l’accés als serveis de totes les persones visquen on visquen”, i, per a fer-ho, a més d’habilitar el transport públic en els municipis d’interior, també s’inverteix en una xarxa viària consolidada. “Es tracta d’invertir en polítiques que milloren la qualitat de vida de la gent; als pobles amb risc de despoblació es tracta de facilitar la posada en marxa d’un transport públic amb un pressupost de 5 milions d’euros”, ha assegurat. Aquestes inversions es confirmen, segons Torró, amb l’interés que han demostrat grans empreses que han desplegat els seus negocis en el territori, com Volkswagen, Ford o Siemens. En aquest sentit, diu, la Conselleria ha incrementat el seu pressupost de 361 milions en 2015 fins als 600 milions enguany. Torró ha fet un repàs a les inversions realitzades en aquesta legislatura en la millora de la xarxa viària i la conservació de les carreteres. Ha adjudicat nou contractes de conservació i manteniment per 881 milions d’euros entre 2021 i 2025, i, respecte al transport públic, s’han tret a licitació dotze noves concessions per a comarques d’interior de les tres províncies. A més, ha assenyalat que, en els pròxims mesos, aniran eixint la resta de lots, amb una inversió de 50 milions d’euros per a connectar els municipis de la Comunitat. Són serveis que es completen, com ha dit, amb la targeta SUMA d’intermodalitat de transports.