Veïns de Dénia temen que una nova promoció en primera línia de platja destruïsca dunes

Veïns de la platja de les Marines de Dénia s’han posat en contacte amb aquest diari per a advertir que s’han iniciat les obres d’una nova promoció de 24 apartaments en primera línia del litoral. Temen que aquests treballs destruïsquen les dunes, un ecosistema essencial per a frenar els temporals (així es va confirmar en la brutal borrasca Gloria) i que també mitiga la regressió de les platges.

Aquests veïns assenyalen que un promotor ja va intentar fa uns deu anys construir en un dels pocs buits lliures que queden a la platja de les Marines, en concret entre les Bovetes i la Punta dels Molins. Llavors va arribar a obrir un gran forat. Aquelles obres no van seguir avant. Es va salvar el cordó dunar. Aquests sistemes costaners alberguen una vegetació singular (valuosos matolls costaners i tamarits) i donen recer a espècies de fauna que fins i tot estan en perill d’extinció (el corriol camanegre, per exemple).

Els residents van expressar a aquest diari que ara temen que aquest sistema dunar desaparega per sempre. Van avançar que fins i tot acudiran a Europa per a preservar aquest tram litoral.

La regidora de Territori, Maria Josep Ripoll, va confirmar a aquest diari que la promoció compta amb permís de Costes, ja que no envaeix ni el domini públic maritimoterrestre ni la servitud de trànsit, i amb llicència de l’Ajuntament. No obstant això, va aclarir que el permís municipal no s’ha concedit ara, sinó en 2017.

Va afirmar que la promoció de primera línia es construirà apartada de la platja. “Evidentment, la duna no es toca”, va assegurar la regidora.

Els veïns també adverteixen que el promotor ja ha obert un camí i l’ha fet a través d’una zona verda pública. La responsable de Territori va assenyalar que, en el planejament, hi ha representat gràficament un carrer que dona a la mar que ara no existeix i que s’ha de crear. Va dir que aquest vial no envaeix la zona verda.

Les dunes són ecosistemes protegits. Eviten la regressió del litoral. De fet, en la regeneració ara iniciada de les Deveses de Dénia, està previst recuperar el cordó dunar.