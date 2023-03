Els abocaments contaminants i les fortes pluges obliguen a blindar 478 depuradores

L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar) recorrerà a la intel·ligència artificial i els sensors per a frenar l’entrada d’abocaments contaminants a les depuradores. Una situació cada vegada més freqüent per les pluges torrencials o els efluents de zones industrials. Aprofitant els fons europeus lligats a la recuperació, l’ens ha presentat un PERTE per a digitalitzar fins a 478 de les 487 estacions de tractament disseminades pel territori valencià, la qual cosa incrementarà les xifres de reutilització.

El projecte permetrà obtindre les dades de funcionament en temps real, cosa que facilitarà la gestió i la presa de decisions, però també una millor qualitat del recurs hídric per a l’aprofitament agrícola i ambiental d’aquest en un context d’emergència climàtica. La iniciativa implica la digitalització dels punts més crítics del cicle urbà, com són l’entrada a les instal·lacions de depuració, sobreeixidors, tancs de tempesta i punts d’eixida per al recurs regenerat per a un segon ús. El Ministeri per a la Transició Ecològica ja ha reclamat als ajuntaments la posada en marxa de sistemes separatius de pluvials i residuals, així com depòsits per a afrontar els efectes de les anomenades precipitacions explosives, cada vegada més recurrents.

Segons la documentació, es crearà una xarxa d’estacions portàtils de control de qualitat que se situaran en aquelles zones que requerisquen un estudi més particularitzat. La planificació està pressupostada en 12,9 milions, amb el 76,7 % sufragat per la Unió Europea i la resta per l’Epsar. Està previst desenvolupar també una aplicació d’àmbit autonòmic amb accés per als municipis.

Juan Ángel Conca, gerent de l’Epsar, explica que s’avança així en la modernització dels processos “perquè siguen més eficaços i eficients energèticament, secundant la transició ecològica i la reutilització màxima de les aigües sanejades”. Incideix, a més, en el fet que l’entitat és també font de recursos com són el biogàs o els llots en el camp. “En aquest sentit, resulta imprescindible fer-ne un control, seguiment i aprofitament màxim”, assenyala.

La veritat és que un dels principals problemes de les estacions depuradores és l’arribada d’aigües amb alta càrrega contaminant, com apareix en l’última memòria de gestió de l’Epsar. Segons les dades de 2021, es van arribar a dur a terme 6.710 controls en les 618 estacions de mostreig situades en la xarxa de col·lectors generals de la Comunitat Valenciana, amb un total de 56.009 anàlisis. Es van detectar 3.324 incidents amb 72 focus de contaminació, relacionats amb 347 depuradores; i 122 amb problemes l’origen dels quals es va identificar en fins a trenta polígons industrials.

L’Epsar detalla, en el seu balanç anual, que en l’últim exercici auditat va arribar a reutilitzar 257 hectòmetres cúbics dels 453 que van entrar en les EDAR en funcionament. La meitat d’aquest recurs hídric es va destinar a fins ambientals per a conques fluvials, i la resta es va derivar principalment per a l’agricultura. Les comarques alacantines, ara afectades per la retallada del transvasament Tajo -Segura, aprofiten el 100 % del recurs ja sotmés a tractament terciari. L’objectiu del Botànic, però, ha sigut, des de la seua primera legislatura, augmentar aquestes xifres any a any.

En aquesta aposta per l’economia circular que reclama la Unió Europea, l’Epsar, a més, dona suport als PERTE impulsats per Global Omnium, Facsa, Ciclagua, Aigües de l’Horta i Aigües, amb projectes com bessons digitals o automatització de processos.