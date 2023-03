Èxit dels Jocs Taronja més multitudinaris

El Club Esportiu Samarucs LGTBI+ va culminar ahir amb èxit la tercera i última jornada dels Jocs Taronja, torneig esportiu internacional en el qual han participat 1.200 esportistes de diferents clubs nacionals i europeus. Durant tres dies s’han disputat competicions de 16 disciplines diferents com vòlei platja, voleibol, natació, futbol sala, quadball, rem, esgrima, tenis, taekwondo, running, escacs, dansa, teatre, capoeira, multiesport i fitnes. En la tercera i última jornada, celebrada ahir, es van disputar les finals de tenis al poliesportiu de Natzaret i de quadball al pavelló de Quatre Carreres, així com el torneig d’escacs, celebrat al Complex Esportiu Cultural Petxina.

La Direcció dels Jocs Taronja ha expressat la seua satisfacció pel gran acolliment d’aquesta edició, que ha batut tots els rècords de participació i que, a més, ha sigut un èxit organitzatiu: “Totes les competicions s’han desenvolupat en un ambient molt saludable de llibertat i inclusivitat i els participants han manifestat el seu agraïment per la gran atenció rebuda, tant per part de la ciutat de València com del Club Esportiu Samarucs LGTBI+”. Cal destacar que aquest torneig està organitzat íntegrament per més de 70 esportistes voluntaris del Club Samarucs LGTBI+ que, desinteressadament, han aportat el seu saber fer per a dissenyar cadascuna de les competicions i planificar, durant tot el cap de setmana, l’acolliment dels clubs participants.

Els Jocs Taronja 2023 aconsegueixen, així, el seu principal objectiu, la creació d’un espai de competició en el qual les persones del col·lectiu LGTBI+ se senten segures practicant el seu esport favorit, lluny de situacions de LGTBI-fòbia, visibilitzant i reivindicant la seua condició sexual en total llibertat.

Una de les activitats més destacades va ser la carrera 8k celebrada a l’estadi del Túria, en la qual un centenar de participants procedents de València, Elx, Madrid, Barcelona, Portugal i Itàlia van prendre les pistes d’atletisme, des d’on es va iniciar el recorregut de 8 quilòmetres pel jardí del Túria. També a l’estadi es va celebrar la competició de fitnes, amb 40 participants. La competició de rem va comptar amb 60 participants. L’esport majoritari va ser el voleibol, amb més de 400 esportistes en tres poliesportius diferents.