Un gol del València pot marcar el 28M

Cap de setmana del 27 i 28 de maig. El València CF juga contra l’Espanyol a Mestalla el partit corresponent a la jornada 37 de Lliga, la penúltima de la temporada. El partit, a falta de tres mesos, sembla que serà clau per a la continuïtat dels blanc-i-negres en l’elit o la seua caiguda als inferns del descens. Aquell diumenge, mentre el valencianisme conté la respiració davant del futur del seu equip, se celebren eleccions locals i autonòmiques a la Comunitat Valenciana. Dues realitats independents? No tant.

No polititzar el futbol. La frase és habitual, però acaba saltant per l’aire davant de la realitat. Només fa falta veure les accions dels partits en els últims mesos entorn del principal club de futbol valencià. Compromís proposa la declaració de BIC del València CF; la síndica i candidata municipal del PP, María José Catalá, acudeix a la manifestació contra Meriton; la vicealcaldessa i candidata socialista, Sandra Gómez, entrevista en el seu pòdcast l’exfutbolista i llegenda blanc-i-negra Paco Camarasa, i Pilar Lima, de Podem, puja un vídeo a les seues xarxes socials en què critica Peter Lim. Curiosament, encara que no per casualitat, és l’única crítica dels morats a un empresari amb noms i cognoms que no ha alçat bambolles ni reaccions de la resta de forces.

La delicada situació que travessa el València CF forma part de l’agenda política. I aquesta està marcada per les eleccions. El que ocórrega amb els blanc-i-negres és un element més dins de la campanya electoral. “El València CF ja no és només l’entitat esportiva més important de la Comunitat Valenciana, sinó que és un sentiment, per això és important que els partits polítics i els seus líders mesuren bé l’impacte que tenen les seues actuacions i missatges sobre el club”, explica el politòleg i director de La Base, Álex Comes. No obstant això, com acabe influint en les eleccions és una incògnita.

Tornem al cap de setmana del 28 de maig. El València voreja el descens, només li queda una bala per a salvar-se la setmana següent, amb el consegüent enuig de l’afició, què ocorre? “És evident que el sentiment emocional que els aficionats del futbol tenen, siga bo o dolent, condicionarà com actuen i les decisions que prenen i decidir-se per una papereta o una altra és una cosa que es veu condicionada per com ens sentim”, desgrana Comes.

El politòleg indica que, en una situació de cabreig generalitzat, el vot sol anar més en forma de “càstig” cap a qui governa que si el sentiment és “de felicitat i eufòria”. Aquest va ser el que va dominar les eleccions locals i europees fa quatre anys, quan la cita amb les urnes va ser un dia després de la victòria a Sevilla contra el Barcelona. En aquest cas, podria ser perjudicial per als qui ostenten hui el poder a l’Ajuntament i la Generalitat, encara que l’expert matisa: “En la situació actual, un descens del club pot afavorir que la ciutadania es pose del costat del partit que més s’haja posicionat contra la propietat actual”.

“Ciutat i club s’han separat”

És ací on estan tots els moviments esmentats en el segon paràgraf i al qual s’afigen altres punts. Per exemple, en l’últim partit a Mestalla, hi havia diversos cartells amb cares de Ximo Puig, Pedro Sánchez, Joan Ribó i Peter Lim, i, entre aquestes, un lema: “Ja se’n van”. La campanya, sense logotip, s’ha vinculat al PP. Enfront, el PSPV i la seua candidata, Sandra Gómez, han tractat de mostrar-se com l’oposició a Meriton a través de les seues responsabilitats en Urbanisme per a la pròrroga de l’ATE del nou estadi. Entre les seues propostes de “mà dura” hi ha la d’anar contra els “incompliments de Meriton”, en la mateixa línia que anar contra el masclisme, l’especulació immobiliària o el frau fiscal.

Però la vinculació del València CF amb la política no és nova ni molt menys. Vicent Molins, autor de Club a la fuga, recorda la “relació perillosa” de les formacions polítiques amb l’equip blanc-i-negre. En l’imaginari col·lectiu apareixen les fotografies de Rita Barberá i Francisco Camps, al costat de Bautista Soler, presentant el nou estadi. “Quan el València era el millor club del món, el PP del moment el relacionava amb la millora de l’estat de la ciutat i de la Comunitat Valenciana”, assenyala Molins.

No obstant això, indica que aquella vinculació hui s’ha trencat. “Hui, el València com a club i València la ciutat van en dos camins diferents, no hi ha una coherència identitària, perquè el club pertany a una persona que viu a milers de quilòmetres”, expressa el periodista. Molins dubta, per tant, que hi haja una conversió en vots prou important per a determinar un resultat electoral. “No és una qüestió molt mobilitzadora a l’hora de votar”, indica, i menys si és en tot el territori autonòmic.

Sí que admet que en l’atmosfera entre els partits hi ha el fet de mostrar-se com a “defensors del club” i això passa per veure qui aconsegueix solucionar el problema amb Lim. Això, però, sembla un problema de difícil solució: precisament la tesi del seu llibre és que les elits locals (inclosos els dirigents polítics) van ser incapaços de mantindre el club sota la propietat valenciana, la qual cosa va comportar que fora adquirit per un hòlding de Singapur. Mentrestant, el camp de joc podrà dictar les urnes.