Hisenda “recorda” la rebaixa d’impostos de Puig davant de la imminent declaració de la renda

La campanya de la renda i la campanya electoral se solaparan durant el mes de maig i en la Conselleria d’Hisenda volen que el contribuent (o el votant, segons es mire) tinga clar des de ja que en aquesta rendició de comptes amb l’Agència Tributària tindrà efectes la rebaixa d’impostos aprovada fa mesos amb la reforma fiscal del Botànic.

En aquest sentit, el departament que comanda Arcadi España acaba de posar en marxa una acció promocional dedicada a refrescar la memòria dels valencians amb unes certes dosis d’humor i utilitzant icones de la cultura popular valenciana com les Falles, la paella o Nino Bravo.

En tots els casos, es dona per fet que el públic coneix aquests personatges o costums tradicionals, però “el que no sap” és que “enguany pagaràs menys per la renda”, segons els cartells.

Segons la Conselleria, la campanya inclourà anuncis en mitjans de comunicació (diaris, webs i ràdios), així com en exteriors, amb cartelleria en panells i en el metro.

Malgrat les friccions que van sorgir amb la proposta de Ximo Puig de rebaixar l’IRPF en un moment en el qual el PP pressionava amb aquesta fórmula el Govern central (que acabaria imitant al cap del Consell), la reforma fiscal va veure la llum amb el vot a favor de totes les Corts.

Segons els càlculs d’Hisenda, la reducció del tram autonòmic de l’IRPF rebaixarà la quota a tota renda de fins a 60.000 euros anuals, el 97 % dels valencians, i generarà un estalvi conjunt de 149 milions d’euros, amb una rebaixa mitjana de 111 euros per persona.