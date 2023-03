Mor Rafael Pinter, històric de l’arbitratge i pilotari d’Agullent

L’històric àrbitre agullentí de Primera Divisió Rafael Pinter Pastor ha mort als 85 anys. La notícia no només ha causat pesar a Agullent —on era un veí il·lustre molt estimat— i en el món del futbol, sinó també en l’àmbit de la pilota, esport del qual Pinter va ser un gran apassionat: va ser pilotari fins als seus últims dies.

De fet, va ser monitor a les escoles de pilota d’Ontinyent en la dècada de 1990 amb el Club de Pilota d’Ontinyent i va ensenyar a practicar aquest esport a molts xiquets.

Encara que Pinter no havia practicat el futbol i s’havia cultivat més aïna com a jugador de pilota, un dia, un company de treball li va demanar que el portara amb cotxe a inscriure’s com a àrbitre en la Federació de Futbol, i, aprofitant el viatge, ell també s’hi va apuntar. Després d’un ascens meteòric durant set anys entre les diferents categories, va acabar en Primera Divisió arbitrant partits de Quini, Camacho o Urruti en els primers anys de la dècada de 1980.

L’agullentí compaginava el seu treball en una fàbrica entre setmana amb la preparació física i els viatges dels caps de setmana per tot Espanya com a col·legiat de la Federació de Futbol. En Primera Divisió va estar entre les temporades 1979/1980 i 1983/1984, quan va haver de deixar l’arbitratge en complir els 45 anys.

Pinter també solia aparéixer per televisió en la ronda de preguntes o en els platós comentant els partits. La Federació Valenciana de Futbol va recordar l’àrbitre aquest cap de setmana, com també va fer-ho el regidor Óscar Borrell a Ontinyent. En l’enterrament de Pinter, oficiat aquest diumenge a l’església d’Agullent, hi era present el president del comité valencià d’àrbitres de futbol.