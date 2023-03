Temperatures rècord a València per a viure al màxim les Falles

Després d’una setmana de fred intens, València es prepara per a viure una setmana de temperatures rècord, però al revés: valors que, en alguns moments, seran més propis de principis de l’estiu que de finals de l’hivern.

I és que només estem al març, i, si es compleixen els pronòstics, podríem acabar la setmana amb el termòmetre en els 33 graus a l’ombra en punts com la capital del Túria, tal com adverteix la predicció de l’oratge a València elaborada per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

L’oratge a València aquesta setmana

L’entrada de vent de ponent des d’aquest primer dia de la setmana, dilluns 6 de març, farà que els termòmetres comencen a pujar, i seguiran aquesta tendència ascendent fins a la bogeria de situar-se per damunt fins i tot dels 30 graus el cap de setmana que ve.

No obstant això, hi haurà també la possibilitat que es registren precipitacions com les que han caigut a primera hora d’aquest dilluns a València ciutat. Per a demà, dimarts, concretament durant la matinada de dilluns a dimarts, hi haurà fins a un 30 % de possibilitats que ploga a la capital del Túria. En cas d’haver-hi precipitacions, aquestes serien “febles i disperses”, segons detalla l’Aemet.

L’ascens tèrmic, però, no es detindrà i afectarà tant les temperatures màximes com les mínimes. Les més altes superaran els 20 graus a principis de setmana en la costa, però, ja en l’equador de la setmana laboral, a partir de dimecres, superaran els 25 graus i continuaran en ascens.

Si es compleixen les previsions, a partir de dijous, la península Ibèrica es veurà afectada per una potent dorsal anticiclònica amb temperatures molt altes que encara dispararan més els valors tèrmics. A partir d’aquest moment i ja durant el cap de setmana s’espera a València un oratge anticiclònic, sec i amb alguns intervals de núvols alts.

El mercuri aquests dies es dispararà a valors més propis de juny, amb unes màximes que, a la ciutat de València, podrien arribar a ser, dissabte, de 33 graus a l’ombra, i diumenge, de 29.

Però ni tan sols durant la nit farà fred, ja que les mínimes es quedaran en la nit de dissabte a diumenge en 17 graus, amb la qual cosa s’esperen uns dies molt calorosos en què per fi es veuran les típiques mànegues curtes que, des de sempre, sobretot en les hores centrals del dia, han protagonitzat les jornades de Falles.