Aquestes són les nominacions valencianes als Premis Max

D'aspirants, n'hi ha molts; de nominats, pocs; i guanyador, només en pot ser un. La carrera cap als Premis Max, que se celebraran el pròxim 17 d'abril a Cadis, deixa quatre nominacions valencianes: les companyies Teatro de la Catrina i Cactus Teatre aspiren a l'Espectacle Revelació; Jesús Muñoz i Pau Pons (Pont Flotant), al d'Autoria Teatral; i Desirée Belmonte (La Catrina), al d'Autoria Revelació.

En concret, La Catrina i Cactus Teatre opten al premi per La caja. Donde la realidad pierde sus límites i L’abraçada dels cucs, respectivament. Muñoz i Pons podrien emportar-se el guardó per Eclipse total i Belmonte, també, per La caja. Donde la realidad pierde sus límites

Els Premis Max de les Arts Escèniques han donat a conéixer aquest dimarts els finalistes de les 20 categories a concurs de la seua 26a edició. La reunió del jurat va tindre lloc el passat 2 de març, i dels 529 espectacles inscrits en aquesta edició (rècord absolut per als Premis Max), 168 van resultar candidats. D'entre aquests, només 44 muntatges han arribat a l'última fase. La cerimònia serà retransmesa per La 2, a partir de les 20 hores, en directe.

Premi a Payasospital

A més, s'han concedit ja dos premis especials: el Premi Max d'Honor, que ha distingit la trajectòria de la companyia Tricicle, i el Premi Max Aficionat o de Caràcter Social, que ha reconegut la tasca de Payasospital, associació fundada per Sergio Claramunt que actua en hospitals pediàtrics de la Comunitat Valenciana. També es distingirà per primera vegada el Premi Max Aplaudiment del Públic, amb el qual un jurat professional reconeixerà un espectacle que destaque per la seua qualitat artística o tècnica i estiga sustentat en l'assistència massiva d'espectadors i permanència en cartellera de les últimes cinc temporades.

Després de la primera fase de selecció, designada pels tres jurats territorials (Madrid, Catalunya i Comunitats), un tribunal format pels tres presidents dels jurats territorials, quatre personalitats de les arts escèniques i un membre del comité organitzador han sigut els encarregats de decidir els finalistes de les 20 categories.

Llista completa de nominats

Altsasu, de La Dramàtica Errante; Crim i càstig, de Teatre Lliure; La infamia, de Producciones Come y Calla; La voluntad de creer, de Buxman Producciones i Zona inundable de Teatre Nacional de Catalunya són els cinc espectacles que competeixen pel guardó més important, el de millor espectacle de teatre.

Al son, de Sara Cano Compañía de Danza; Archipiélago de los desastres, d'Elena Carrascal; El bosque, de Mario Bermúdez Gil; Eta orain zer? ¿Y ahora qué?, de Kukai Dantza i La Reina del Metal, de Compañía Vanesa Aibar opten al Max Millor Espectacle de Dansa.

En la categoria de millor espectacle musical o líric, els finalistes són El sobre verde, de Teatro de la Zarzuela-INAEM; La gata perduda, de Fundació Gran Teatre del Liceu i Villa y Marte, de Ron Lalá Teatro-Teatros del Canal.

Els candidats a millor espectacle de carrer són Love, love, love, d'Animasur; Aragonesa, de Compañía Manolo Alcántara i Palabras que rompen huesos, de Compañía Pagans.

En l'apartat a millor espectacle per a públic infantil, juvenil o familiar es disputen el Max Bajau de Ponten Pie; Blancanieves, de la Chana Teatro i El hombre que plantaba árboles/Zuhaitzak landatzen zituen gizona, de Teatro Gorakada.

Per al millor espectacle revelació opten Cucaracha con paisaje de fondo, de Mujer en obras; L'abraçada dels cucs/El abrazo de los gusanos, de Cactus Teatre i La caja. Donde la realidad pierde sus límites, de Teatro de la Catrina.

A millor autoria teatral opten Esther F. Carrodeguas per Supernormales; Jesús Muñoz i Pau Pons per Eclipse total, i María Goiricelaya Burón per Altsasu.

En les categories interpretatives, Ane Pikaza per Yerma; Marta Nieto i Marina Salas (ex aequo) per La infamia i Pepa Pedroche per Los Santos Inocentes es disputen el premi a millor actriu protagonista, mentre que a millor actor opten: Alfredo Noval per La vida es un sueño; Carlos Hipolito per Oceanía; i Pere Arquillué per L'adversari.