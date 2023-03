Els metges de Família i pediatres sustenten una vaga que passa desapercebuda als hospitals

A la vaga de metges celebrada ahir en la Comunitat Valenciana estaven convocats els més de 15.000 professionals que estan en la nòmina de la Conselleria de Sanitat, però realment van ser els especialistes de Família i de Pediatria els qui van respondre i es van sumar al primer dels tres dies d'aturades convocades pel sindicat mèdic CESM-CV per a reclamar millors condicions laborals. L'aturada va passar quasi desapercebuda als hospitals valencians.

La mesura en què es va notar la vaga ja és una altra qüestió, ja que les xifres de seguiment varien depenent de si les dona l'ocupador o els convocants. Sanitat donava a primera hora una xifra: el 7,4 % de la plantilla de metges havia fet vaga, un impacte "mínim" que havia permés que la sanitat funcionara "amb normalitat". La xifra, segons va poder saber aquest diari, suposava que 744 metges havien parat de manera efectiva en les tres províncies.

Des del sindicat mèdic CESM no aportaven una xifra global respecte a tota la plantilla que rebatera la de l'administració, i s'acollien al fet que entre metges de Família i pediatres el seguiment estava "per damunt del 70 %, excepcionalment alt", tot i un recompte que han considerat "fraudulent i trampós", ja que s'havia obligat companys "a romandre en els seus llocs", segons van denunciar, per a minimitzar l'impacte.

Seguiment molt desigual

Encara que els professionals de vaga es van circumscriure, quasi en exclusiva, als centres de salut, la variabilitat va ser molt important. Segons com es mirara, hi havia part de la plantilla en vaga o només estaven treballant els serveis mínims (que establien que en la Primària es treballara com un dissabte, al 30 %) o els pacients no van notar res o quasi res.

En l'àrea de salut de Requena, per exemple, no es va notificar que hi haguera personal de vaga ni en centres de salut ni a l'hospital. Per contra, en centres de salut de l'àrea del Doctor Peset de València, com el Pare Jofré, estaven treballant tres dels 23 metges en serveis mínims, ja que tots s'havien declarat en vaga, segons la coordinadora Asunción Iturralde. "Molta gent, com que sabia que hi havia vaga, ha evitat vindre", explicava. A la resta, els han donat cita per a altres dies.

En un altre centre de salut de l'àrea, el de la plaça de Segòvia, només hi havia un "20 %" de la plantilla en vaga, segons fonts internes, però a la porta, a primera hora, s'anunciava que només s'atendria d'urgències les persones que tingueren "39 de febre. És el que m'han dit i encara sort que jo sí que els tinc", explicava Mar Atiénzar, una veïna que es trobava malalta.

Els que més estan acusant la postpandèmia

Era d'esperar que els de Primària foren els més mobilitzats, ja que, ara, són els que estan acusant més els efectes de la postpandèmia. Les consultes han pujat (fins a un 20 % més respecte de 2019), la qual cosa satura les agendes d'uns treballadors que estan especialment desgastats per la COVID. A més, el col·lectiu portava reclamant millores molt abans de la pandèmia.

Des del sindicat convocant, CESM, s'havien marcat, de fet, com a objectiu per a les negociacions, aconseguir que Sanitat acceptara posar un topall a les agendes i que els metges i pediatres no reberen al dia més d'un màxim de cites. L'administració va acceptar entrar a negociar aquesta proposta i també l'aplicació de la jornada de 35 hores, però els avanços no van ser suficients i, després de dos mesos de reunions, la vaga s'ha consumat amb una demostració final de convocatòria davant de les portes de la conselleria amb la participació de vora 400 persones, segons fonts del sindicat.

Si no canvia res d'ací al dilluns, 3 d'abril, els metges celebraran una nova jornada d'aturades. Caldrà veure si l'Administració i CESM tornen a acostar postures o si la negociació paral·lela de les principals reivindicacions en taula sectorial (que beneficiaria tots els sanitaris) és suficient.