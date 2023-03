L'Hospital de Gandia ingressa pacients en Urgències per la saturació de llits

L'Hospital Francesc de Borja de Gandia s'ha vist obligat a mantindre ingressats pacients en l'àrea d'observació del servei d'urgències per la saturació de les habitacions. Segons han confirmat fonts del centre sanitari, en concret hi ha 11 persones amb diferents tipus de malalties que des de la nit del dilluns es troben esperant a ser traslladades a un llit en l'àrea d'hospitalització. Les 25 habitacions que tenen capacitat de doblar estan també completes en aquests moments.

Des del centre assenyalen que és una situació que se sol produir "cada any" en algun moment, especialment a l'hivern, i confien que en les pròximes hores vaja baixant la pressió i que millore aquesta situació.

Ha sigut el sindicat CSI-F el que ha alertat de la saturació que en aquests moments pateix el centre hospitalari, per la qual cosa ha demanat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública "un reforç immediat en atenció primària i un hospital de malalts crònics a la comarca per a millorar l'atenció", segons denuncien en un comunicat.

La central sindical relata que els mateixos boxs del Servei d'Urgències "ja estan plens", per la qual cosa estan habilitant llits de Pediatria per a col·locar-los en l'espai destinat a teràpia ràpida, "perquè l'única sala d'Observació no té més capacitat", assenyala.

La formació reclama mesures per a evitar que aquestes circumstàncies es repetisquen. Entre aquestes mesures, sol·licita “més recursos en atenció primària, que permeten una assistència domiciliària a pacients crònics, ja que en l'actualitat molts són traslladats a l'hospital en cas de descompensació”.