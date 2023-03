El Ministeri retalla la formació en matemàtiques dels futurs mestres

El Ministeri d'Universitats planeja una reducció dràstica de les assignatures de matemàtiques i llengua en la carrera de Magisteri. De mitjana, una assignatura d'una carrera solen ser sis crèdits, i el canvi que planteja el Govern és el següent: dels 18 crèdits de matemàtiques actuals, a tan sols 6. I de 30 crèdits per a assignatures de llengua, a menys de 12.

Aquesta proposta del Ministeri ha indignat diverses societats científiques, entre aquestes la Reial Societat Matemàtica Espanyola. Irene Ferrando, coordinadora del grau de Magisteri de la Universitat de València (UV) i membre de la societat de matemàtiques, és una de les veus crítiques contra el Govern, ja que considera que aquesta decisió s'ha pres sense el consens de tots els degans. La UV ha avançat que presentarà aquest dimarts una al·legació a l'ordre ministerial. "L'alumnat només tindrà el 2,5 % de classes de matemàtiques", critica Ferrando.

L'esperit de la norma és potenciar molt més les especialitats dels mestres (música, anglés, o educació física, per exemple) a costa de reduir assignatures de la fase més generalista. Per a Ferrando, això és un greu error, ja que "encara que sigues una professora de música, continues fent classe de tot, com a mestre generalista, i el pes de les assignatures de matemàtiques i de llengua en infantil i primària és, de bon tros, molt més gran que la resta. No té sentit retallar en aquestes dues assignatures quan són, amb diferència, les que més hores de docència s'emporten", denuncia.

En resum "es proposen 48 crèdits de l'especialitat, però només sis de matemàtiques, quan hauràs de donar moltes més matemàtiques que educació física", critica Ferrando. La proposta del Ministeri es va publicar fa dues setmanes i el pròxim dia 17 de març es debaten les al·legacions.

Encara que el Ministeri reconeix una assignatura optativa de "didàctica de la matemàtica" que suposa sis crèdits més per als estudiants de la carrera, encara continuen sent menys que els 18 crèdits previstos fins ara per a l'ensenyament de matemàtiques.

Grau molt més detallat

Una altra de les novetats de l'ordre ministerial és que es defineix moltíssim més el currículum del grau en magisteri en la fase general. "Abans el bloc de formació bàsica tenia 60 crèdits però no s'especificaven els mòduls que havien d'haver-hi, així que cada universitat el dissenyava en funció del que volguera potenciar. Ara es dissenyen les assignatures amb 10 mòduls molt precisos, i se centra més en la gestió de centres, evolució de la psicologia i desenvolupament dels xiquets o un mòdul de gènere", explica Ferrando.

Dins del grau també es crea una especialitat que, en opinió de Ferrando, "no té molt de sentit". L'especialitat és de "mestre generalista" i per a la coordinadora de grau "hi ha una incoherència perquè tots, en realitat, més enllà de l'especialització, seran generalistes".

D'altra banda, dins de la formació bàsica que ofereix el grau, algunes de les assignatures s'oferirien "dues vegades, o almenys de manera molt similar" en aquesta especialització de mestre generalista. Les especialitats es potenciaran més amb aquesta nova ordre ministerial en passar als 48 crèdits, un fet que per a Ferrando és "incoherent", perquè creix a costa de retallar la base. "Estan llevant assignatures instrumentals, com la llengua i les matemàtiques, que són clau per a desenvolupar totes les altres", denuncia.

Queixes formals

Diverses societats científiques ja han presentat escrits en contra de l'aprovació d'aquesta ordre ministerial. Tant l'Associació Espanyola de Professors i Investigadors de Ciències Experimentals, com la Societat Espanyola d'Investigació en Educació Matemàtica i la Reial Societat Matemàtica Espanyola han advertit dels "riscos de reduir els crèdits de matemàtiques en els estudis de Magisteri de Primària".

La Reial Societat de Matemàtica Espanyola denuncia que "és impossible que millorem la competència matemàtica dels xiquets i xiquetes espanyols reduint la formació matemàtica i didàctica del professorat de Primària". A més, lamenta que aquest pla és una contradicció, ja que "el Ministeri d'Educació va reformar el currículum per a l'alumnat de Primària amb un disseny per a matemàtiques més profund que l'anterior i que incorporava aspectes nous".

Els matemàtics reivindiquen que respecte a la resta de països de la Unió Europea (UE) "Espanya seria el país en el qual menys formació matemàtica i didàctica - matemàtica rebran els seus futurs mestres". I en aquest sentit "perquè l'alumnat finalitze la Primària haurà d'aconseguir una mínima competència matemàtica".

La Societat Espanyola d'Investigació en Educació Matemàtica fa un balanç en el qual critiquen que, abans, a les assignatures relacionades amb llengua i matemàtiques es destinaven més de 80 crèdits, mentre que amb aquesta ordre ministerial "s'hi dediquen 30 crèdits". Mentrestant, les especialitzacions que no tracten aquestes matèries passen de 24 a 48 crèdits i de 6 a 12 crèdits, segons critiquen. En resum, les societats científiques critiquen que és impossible ensenyar en 6 crèdits (una assignatura) tots els sabers matemàtics i científics que cal impartir en tota l'educació primària.