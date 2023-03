Puig advoca per pactar amb els supermercats per a abaratir la cistella de la compra valenciana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat aquest matí en la Internationale Tourismus Börse (ITB), la fira de turisme de Berlín que arranca hui, que el Consell continuarà buscant "una fórmula efectiva" amb la distribució valenciana per a pal·liar l'impacte de la pujada de preus en la cistella de la compra. En aquest sentit, el cap de l'executiu autonòmic ha assenyalat que "fa mesos que treballem per a veure quin pot ser el camí per a dur a terme aquesta acció", i que per a això es reunirà en "els pròxims dies" amb els operadors per a tractar d'aconseguir un acord, que és "del que es tracta".

L'afirmació es produeix hores després de conéixer-se que el Govern francés ha pactat amb grans cadenes de supermercats com Carrefour o Intermarché per a oferir una sèrie de productes, entre 200 i 500 articles, al preu més baix possible. La decisió al país veí es produeix en ple debat també a Espanya, on la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha demanat que siguen els supermercats els que es facen "càrrec" d'aquesta baixada de preus. Respecte a la mesura francesa, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha arribat a demanar en les últimes hores a la distribució espanyola "iniciatives similars" que, això sí, respecten la Llei de la cadena alimentària i no perjudiquen la resta de sectors. Solucions "raonables" En aquesta mateixa línia, Puig ha reclamat aquest matí que "no es pot forçar més els agricultors", i davant la impossibilitat de trobar una "fórmula màgica", ha assenyalat que s'ha d'optar per "tindre molta cura i fer coses raonables". I en relació al pacte francés, l'ha considerat "el camí" que s'ha de seguir, i per a això ha demanat que aquest acord haurà d'enfocar-se a "tractar el problema de les rendes més baixes", perquè la inflació -especialment en els aliments- "és el pitjor impost de les classes mitjanes i treballadores".