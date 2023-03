Ribó recorda al port que el sòl cedit a la ciutat és una compensació per la platja de Natzaret

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha eixit hui al pas de les declaracions del president de l'Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, en relació a la possibilitat que la ciutat compre al port els espais de la Marina de València que vulga destinar a usos terciaris i lucratius, com és el cas dels docks i els magatzems. Aquests edificis històrics del port van ser cedits en propietat a la ciutat fa anys, però ara el port defensa, sobre la base d'un informe de l'Advocacia de l'Estat, revisar els usos previstos argumentant que la cessió es va fer per a fins d'utilitat pública, i si aquests es perden, la propietat hauria de revertir a l'APV. Afirmació que l'alcalde ha tornat a posar en dubte.

"L'informe de l'advocacia no és una sentència", ha apuntat Ribó, que ha advertit que acudirà a la via judicial per a defensar els interessos de la ciutat i el dret a explotar la Marina de València. L'informe esmentat insta a revisar les cessions de tots els edificis i espais del que va ser recinte de la Copa de l'Amèrica una vegada pagat el deute per part del Govern i en vies de liquidació el Consorci València 2007 que fins ara ha gestionat l'espai.

L'alcalde també ha recordat que els terrenys portuaris sense ús cedits a la ciutat en els últims anys, com és el cas de la Marina de València on es va disputar la Copa de l'Amèrica o els terrenys a la frontera amb Natzaret destinats al desenvolupament del Parc de Desembocadura, són una compensació a la ciutat per la pèrdua en els anys huitanta de les platges de Natzaret, que van ser ocupades per les terminals de l'ampliació sud del Port de València.

"Les cessions a la ciutat es van fer a causa de l'ampliació del port que va eliminar les platges de Natzaret i van ser una compensació a la ciutat per això". "El que es planteja que tot el que aporte rendiment econòmic torne al port no és la millor manera de compensar la ciutat per una sèrie de fets que s'han produït per l'ampliació del port". L'alcalde ha destacat, durant la visita que ha fet al grup residencial Mare de Déu dels Desemparats de València juntament amb el conseller d'Habitatge, Héctor Illueca, el seu desacord amb els plantejaments del port i ha insistit en la importància que "la Marina continue sent un espai per a la ciutat". Ribó ha al·ludit als diferents usos urbans (lúdic, esportiu d'innovació) que ja té la Marina i va recordar que anualment la visiten nou milions de persones. "Pretendre que tot el que aporte diners torne al port no té trellat", ha declarat l'alcalde. "No ho permetrem", i arribat el cas, ha apuntat Ribó, "els jutges hauran de dir la seua".