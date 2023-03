La “Cardioversió Valenciana” comença a bategar

Tot i que la gran eixida serà hui, la plantà de les Falles 2023 deixa arrere els previs i el que fins ara havia sigut un diàleg entre la falla municipal i la del Pilar, com si no n’hi haguera més a la ciutat, passa a convertir-se, ara sí, en la gran festa dels plàstics. En les demarcacions més clàssiques comencen a aparéixer peces.

La primera imatge potent del dia es va produir a la plaça de l’Ajuntament, on s’ha produït el primer gran assemblatge. La base de la “Cardioversió Valenciana” està ja en el seu lloc, la plataforma de ciment utilitzada per a l’Àgora del Disseny. Finalment, la pràctica totalitat de la falla es planta en la zona anivellada de la base. Tan sols una falca, quasi com un desafiament, s’ha col·locat en la zona inclinada. Realment, vist des del balcó municipal, la falla no sembla perdre visual perquè estiga més vençuda cap al centre de la plaça.

I, mentrestant, el Pilar va continuar acumulant peces en el seu particular puzle. Convent Jerusalem arribava entrada la nit.

Paradoxa dels temps. En el seu moment, Manuel Algarra solia ser dels últims a arribar a la seua plaça. Era un clàssic arribar i alçar en temps rècord. Ara, Toni Pérez ha sigut dels més matiners a, de moment, portar les peces.

I a Cuba-Literat Azorín comencen les especulacions de què és el que està tramant Vicente Martínez amb la seua “Vida”. Al costat d’un cos central totalment blanc, una peça corpòria plena de colors. Acostuma a fer coses tan sorprenents com extraordinàries. Ja té a tots en guàrdia amb tot just dues peces.