Fa dos mesos que les famílies que acullen menors tutelats no reben l’ajuda de manutenció

Són famílies d’acolliment i cuiden de menors tutelats per la Generalitat Valenciana perquè els seus pares i mares no poden fer-se’n càrrec. Es tracta que aquestes criatures visquen en una llar i no en centres d’acolliment. Hi ha famílies que comparteixen llaços sanguinis amb el xiquet o la xiqueta d’acolliment (es denominen famílies extenses) i d’altres que no comparteixen cap consanguinitat (famílies acollidores). Els dos tipus de família fan una tasca altruista en el sistema d’acolliment de menors de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives s’encarrega de la manutenció d’aquests menors, de manera que fa ingressos mensuals a les famílies per a aquesta finalitat. De fet, aquesta va ser una de les primeres mesures que va adoptar el primer Botànic, de la mà de Mónica Oltra: que les famílies extenses i acollidores reberen la mateixa quantia per a la manutenció de les criatures, ja que en època del PP les famílies extenses rebien menys diners que les educadores. A més, va augmentar aquestes mateixes quanties i es van fer els canvis pertinents perquè les famílies reberen els ingressos de manera mensual (i no en dos pagaments a l’any) perquè l’ajuda a les famílies fora real, mes a mes.

No obstant això, hi ha un problema que es repeteix, de manera cíclica, al començament de l’exercici: canvia l’any i els diners no arriben. Les famílies no reben cap pagament fins a març o abril. Si es queixen, els acusen de “pesseteres”. Si no ho fan, travessen les dificultats en silenci i el problema no se soluciona. Les famílies d’acolliment no ho són per rebre cap pagament. Però no fer-ho els dificulta l’economia. “I hi ha moltes famílies vulnerables en el sistema d’acolliment que ho són perquè les criatures no visquen i no cresquen en centres d’acolliment, perquè visquen i cresquen a la calor d’una llar. No són els diners el que persegueix una família d’acolliment”, expliquen des de l’associació Famílies d’Acolliment d’Espanya (Fades), des de l’Associació de Voluntaris d’Acolliment Familiar (Avaf) i des de l’Associació de Famílies Educadores de València, Alacant i Castelló (Afevac). Perquè l’impagament és a totes les famílies d’acolliment i la queixa, generalitzada.

Un decret per a esmenar fallades

El 27 de febrer de 2021 la Conselleria d’Igualtat va aprovar un decret que modificava la naturalesa de les ajudes per a famílies d’acolliment. Abans depenien d’Hisenda per a executar el pressupost, la qual cosa provocava que els pagaments tardaren a arribar més de dos mesos (una cosa molt comuna en altres subsidis). Però, d’altra banda, provocava que les famílies més empobrides estigueren asfixiades econòmicament a principis de cada any. Per això Igualtat va canviar la norma de les ajudes. A partir de llavors passaven a ser un dret subjectiu, és a dir, no depenien de ningú per a gastar-se els diners. I es van comprometre a pagar al gener. Però ni així.

“Hi ha moltes famílies vulnerables en el sistema d’acolliment”, expliquen

Les famílies acollidores lamenten, de nou, trobar-se en la mateixa situació i haver d’eixir a la palestra a exigir el que corresponen als menors dels quals s’encarreguen. El sistema d’acolliment valencià disposa de més de dos mil xiquets i xiquetes en acolliment familiar. Altres mil menors resideixen en centres d’acolliment, d’una manera molt diferent de com es viu en família. “Les famílies hem de complir amb tot, i així ho fem. Però si ens queixem, malament. I si no ens queixem, pitjor. La Conselleria d’Igualtat ha de complir amb els seus compromisos. És important, és bàsic i no es pot perjudicar les famílies acollidores que intentem fer aquesta tasca de manera altruista i tan bé com siga possible. Però tot ha pujat. La cistella de la compra, els subministraments bàsics. Els menors mengen cada mes, es visten, es calcen. I nosaltres complim amb tot”, es queixen.

Aplicació informàtica

La Conselleria d’Igualtat, per part seua, assegura que els retards en els pagaments de gener i febrer “es deuen a problemes generats en el desenvolupament d’una aplicació informàtica que permeta acarar totes les dades de les famílies d’acolliment i les despeses amb rapidesa”. Per això, el director general de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, José Manuel García Duarte, i la directora general d’Infància i Adolescència, Rosa Molero, s’han reunit hui en un gabinet de crisi amb el personal tècnic per a establir les mesures urgents “que permeten agilitzar els pagaments i abonar-los abans de finalitzar aquest mateix mes de març”.