“El feminisme ha de mostrar les seues diferències però també trobar punts de consens”

Responen a la convocatòria a la primera. No es coneixen entre elles, però es nota una certa complicitat. Potser perquè saben de què venen a parlar. Potser perquè intueixen que tenen coses en comú. Són dones. No les úniques. No representen ningú i representen totes. Diverses generacions. Les violències patides. Els anhels. Les esperances.

“M’encantaria tornar-me sola a casa de nit i mai ho faig”, diu Amanda Sánchez Ruiz. Té 18 anys i estudia Ciències Polítiques i Dret. “A mi m’agradaria veure les dones en treballs en els quals no està assumit que estiguen. En l’obra o com a camioneres. I que fora estrany preguntar si eres feminista. És una cosa universal, tots i totes hauríem de ser-ho”, diu Àssun Pérez Aicart, docent de 46 anys.

“Jo no vull haver d’estar o ser bonica. Estic farta de jutjar el meu cos”, assevera Miriam González Vigueras, de 24 i estudiant de Belles Arts. “Fa falta cuidar la terra, assumir una concepció internacionalista i diversa dels drets de les dones per a no quedar-nos en un feminisme blanc de classe mitjana”. Parla Àngels Martínez Bonafé, docent de 66.

Les quatre es troben a València amb Levante-EMV i, encara que les seues vivències són ben diferents, perquè cadascuna ve d’una generació, troben punts en comú, però també discrepàncies. A les portes del 8M és un bon moment per a recapitular i fer balanç. En quin moment estem en la lluita feminista? “S’ha avançat molt gràcies a les lluites feministes. Primer el sufragi, després l’alliberament sexual i després la convicció que allò personal és polític. Hem pres les regnes de la nostra vida, però les crítiques a la família que infravalora els treballs de cures continuen sent vàlides hui”, diu Àngels.

“No vull viure amb la meua parella, però he interioritzat que és el que toca. Per què no podem viure altres vides?” Miriam - Estudiant de Belles Arts, 24

Per a Àssun, “tenim una visió excessivament victimista”. “No és el mateix ser dona ací que a Sudan o al Marroc, cal partir de la base que parlem des del privilegi”. Amanda parla que ara, “davant la llei som iguals, però això en la vida diària no es compleix”. “Hi ha igualtat formal, però les dones assumim uns rols de responsabilitat perquè culturalment és així. No, tu no has d’ajudar a casa, també és la teua responsabilitat”. Miriam assenteix i continua: “per a mi, ser dona és viure unes certes coses i lluitar contra aquestes”. S’ha avançat, diuen totes, però encara queda molt per millorar.

“Per què viure una sola vida?”

Àngels parla de la concepció de l’amor i la parella basat en “una dependència afectiva i sexual de les dones”. “La sexualitat continua estant modelada pel masclisme. Sembla que ens hem empoderat, però no s’assumeix la capacitat de dir que no a uns certs models sexuals o uns certs models de vida”.

Miriam assenteix. “No vull viure amb la meua parella, però he interioritzat que és el que toca. Per què no podem viure altres vides?”. Per a Amanda, i també per a Àssun, aconseguir una societat més igualitària implica potenciar l’educació sexual. “No només ensenyant a posar-se el preservatiu, sinó saber que som humans, hem de saber tractar-nos amb respecte en tots els sentits”.

“Que puge amb tu a casa no implica que vulga tindre relacions sexuals” Àssun - Docent, 46

“Que puge amb tu a casa no implica que vulga tindre relacions sexuals”, diu Àssun. “Vull normalitzar dir ‘no m’abelleix’ i no és que passe res en concret, és que hui no vull i punt”, apunta Amanda. Tant ella com Àngels critiquen la “pornografia masclista”, “el sexe no és això”.

Míriam coincideix però també reivindica el desig femení. “Jo també vull ser una bruta i no per això soc menys feminista”. Però, abans de res, el respecte ha de ser universal. “També pense que no cal tractar els maltractadors com a bojos. No és un malalt, això és una manera de blanquejar una violència que és estructural”, diu Amanda. Àssun i Míriam han patit violències sexuals. “No vaig poder dir-ho a la meua mare. Li vaig ensenyar la denúncia i va quedar tot clar”, diu la segona.

“Jo sí que et crec”

“Pensava que m’anava a quedar sola una vegada ho diguera perquè la por em paralitza”, afig Àssun. Però una frase els va donar un poc d’esperança. “Jo sí que et crec”. Veure el suport en altres dones els va donar força i això és una victòria del feminisme, però critiquen que a vegades els recursos jurídics gratuïts brillen per la seua absència. “Ho vaig deixar estar perquè no podia pagar-me l’advocada”, recorda Míriam. Àssun reconeix l’ajuda constant que va rebre de les institucions.

Malgrat tot el que hem patit, hem avançat: “En la meua classe de la universitat ningú nega el patriarcat. Això abans no passava. És una cosa que em va sorprendre”, diu Amanda. “Em sent orgullosa de ser independent i viure la meua vida com vull. Aquesta sensació de llibertat és inigualable”, assenyala Àssun. Per a Miriam, “que les dones hàgem passat de muses a creadores d’art és genial”.

“El moviment feminista ha de mostrar diferències però també trobar punts de consens” Àngels Martínez Bonafé - Docent, 66 anys

Àngels assenyala la divisió actual del moviment feminista. “És una tragèdia”. “No vull ocultar les diferències, però hem d’allunyar-nos del model masculí de resolució violenta de conflictes. El moviment feminista hauria de mostrar el diàleg sense ocultar les diferents alternatives però negociant, trobant punts de consens i interessos comuns. M’agradaria que el feminisme siga aquella força social que obstaculitze la idea que pensar diferent et converteix en enemic”.

Miriam creu que és bo que hi haja diferents mirades en un moviment divers. “Enriqueixen el diàleg” i “eviten el dogma”, afig Àssun. Hui, diuen, totes hem d’eixir. “Es tracta de drets humans”. Però, això sí, deixant que les dones, totes, ocupen l’espai públic que els pertany.