Ford Almussafes s’aferra al Kuga per a mantindre la càrrega de treball fins a l’arribada dels elèctrics

Si un assumpte ha quedat clar en l’últim any és que el futur de Ford Almussafes anirà lligat al cotxe elèctric. Fa quasi nou mesos, la multinacional de l’oval va garantir que la plataforma GE2 per a fabricar aquesta classe de vehicles seria la que arribaria a la planta valenciana, un horitzó que té com a data clau el 2026, però del qual es desconeix encara quins models en concret seran els que lideren aquesta nova etapa elèctrica. No obstant això, a falta d’aquest anunci oficial, Almussafes té cada vegada més, en les seues línies de fabricació, una garantia a la qual aferrar-se en els pròxims anys. I aquesta no és una altra que el Ford Kuga.

Perquè aquest SUV que es fabrica a la planta valenciana —l’any passat, encara marcat per les tensions en l’arribada de components per la crisi de subministraments que viu el sector, 153.600 de les 245.500 unitats que van eixir de la planta eren de Kuga— va acabar l’any passat amb quasi 100.000 vendes (97.955) entre els cinc principals mercats de l’automoció a Europa (Alemanya, el Regne Unit, Itàlia, França i Espanya). O, cosa que és el mateix, un de cada quatre vehicles de Ford venuts en aquests països en 2022 va ser ja d’aquest cotxe pertanyent al segment C. A més, la crescuda respecte a l’any anterior resulta significativa. Atractiu a l’alça La firma només va millorar de mitjana, entre tots els seus vehicles, un 4,69 % les seues dades d’adquisicions en els cinc mercats respecte a 2021, i la pèrdua de vendes experimentada per models històrics cada vegada menys atractius —com el Focus i, sobretot, el Fiesta, que desapareixerà de la producció a mitjan any— per als clients la va suplir amb escreix el Kuga, que va augmentar un 27,7 % les seues vendes. A Espanya, sense anar més lluny, es va convertir, per primera vegada en la seua història, en el model més venut de la multinacional, superant el Puma —més xicotet i, també, més barat— i representant ja quasi una de cada tres vendes de la firma, segons les dades de matriculacions de la Direcció General de Trànsit (DGT). L’inici de l’any només ha fet que acréixer aquesta realitat. I, això, malgrat que el seu encariment ha sigut superior, en els últims anys, al d’altres models reeixits d’altres marques. Segons dades publicades per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) aquest dilluns, el Kuga és el tercer entre els quinze analitzats que més ha augmentat de preu en l’últim lustre, en passar de costar com a mínim 21.595 euros a 33.110 (un 53 % més). En paral·lel, competidors, que, de base, partien amb un preu similar com el Kia Sportage (20.740) o el Hyundai Tucson (21.500), han elevat menys el seu cost, un 37 % i un 41 %, respectivament, segons l’OCU. A l’espera de l’ERO Més enllà de xifres, l’atractiu ritme de vendes que està experimentant el Kuga suposa un impuls en l’horitzó més pròxim de la planta, a escasses setmanes que deixe de produir dos dels quatre vehicles que té en producció actualment, el S-Max i el Galaxy. En aquest marc, i a l’espera d’uns elèctrics que requeriran menys mans d’obra per a ser fabricats, divendres passat, la multinacional ja va anunciar que obria el procés per a aplicar un expedient de regulació d’ocupació (ERO) a la factoria. Fonts consultades ahir asseguraven que encara no es coneixen els terminis o el volum de la plantilla afectat pels acomiadaments.