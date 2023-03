L’epidèmia de grip cedeix, però segueix en màxims

La grip està remetent finalment a la Comunitat Valenciana, encara que segueix encara en màxims. Després d’encadenar més de quatre setmanes de pujada i de marcar el pic màxim d’aquesta temporada a la fi de febrer, el volum de casos ha descendit a més de manera abrupta: la incidència ha passat de 461 casos per 100.000 habitants a 308, un 33 % menys.

Així ho reflecteix l’últim butlletí del sistema de vigilància d’infeccions respiratòries agudes, SiVIRA, que la Conselleria de Sanitat manté per a seguir la pista a virus com la grip, el coronavirus, el sincitial VRS (causant de la bronquiolitis en xiquets) i uns altres. Amb dades de la setmana passada, la incidència global d’aquests virus s’ha retallat però es manté alta, sobretot gràcies a la grip que segueix en màxims: aquests 308 casos per 100.000 habitants estan prop de les altes incidències que es van registrar a mitjan desembre, quan van començar els problemes assistencials als hospitals.

Com en tota la temporada, els xiquets més xicotets (de 0 a 4 anys) i els de 5 a 14 estan sent els més afectats per l’alta circulació dels virus, ja que, de manera global, hi ha una incidència de 1.308 casos per 100.000 habitants.

Això sí, ara la preocupació està centrada en la grip, ja que la resta de virus té una circulació molt més baixa. La covid-19 està darrere de 64 casos per 100.000 habitants (s’ha doblegat en una setmana) i la del VRS està en mínims, 14,5 casos per 100.000 habitants.

Baixen els ingressos en hospitals

La baixada de la grip ha propiciat que també haja abaixat el volum de pacients que han d’ingressar als hospitals per culpa d’una infecció respiratòria, un dels principals motius de la saturació en urgències que s’està vivint als hospitals valencians des de fa setmanes. Ara hi ha 16 ingressos per cada 100.000 habitants encara que ha arribat a estar al doble. La gran majoria de persones que han de ser hospitalitzades per una grip, una covid o pel VRS són majors de 80 anys, encara que a l’octubre i novembre els que van havien d’ingressar a l’hospital eren els bebés més xicotets per culpa de la bronquiolitis que genera el virus sincitial VRS.

El butlletí aporta, a més, una dada sobre aquests ingressos entre majors de més de 80 anys: la grip és el virus que més ancians envia als hospitals, per damunt de la covid i del VRS. Des de principis d’any, de tots els ingressos de majors de 80 anys, el 43 % són a l’hospital per culpa de la grip, el 29 % per covid i l’altre 29 % per VRS.