Les Tretze Roses, el nou nom del carrer Diagonal de Jesús Pobre

Julia Conesa va deixar escrit en una carta que va enviar a la seua família un desig: “Que el meu nom no s’esborre de la història”. A ella i a les seues dotze companyes les va afusellar la dictadura franquista en una tàpia del cementeri de l’Almudena de Madrid el 5 d’agost de 1939. Són conegudes com les Tretze Roses. Són un símbol de la lluita per la llibertat, la democràcia i el feminisme. Jesús Pobre s’uneix a aquell desig que el seu nom romanga en la història i els dedicarà un carrer.

A petició de la Comissió de la Dona de l’Associació de Veïns i Veïnes i després d’un procés de participació ciutadana, el Ple de Jesús Pobre va aprovar el passat 24 de gener canviar el nom del carrer Diagonal. Ara es dirà carrer de les Tretze Roses. Aquesta nova denominació serà efectiva a partir del pròxim dissabte. Jesús Pobre, que és una entitat local menor de Dénia, impulsa que la memòria històrica i democràtica i també que la igualtat (les dones són les grans “oblidades” en els rètols dels carrers de la Marina Alta) s’òbriguen pas en la llista de carrers.