Més de 110 víctimes de violència de gènere requereixen teleassistència a Sagunt

Un total de 117 persones de Sagunt requereixen, en el seu dia a dia, el servei de teleassistència a dones víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles.

Aquesta xifra suposa un 15 % més que en 2021 i manté la ciutat com el segon municipi amb més casos d’aquesta classe a la província, per darrere de València capital, com han confirmat a Levante-EMV des de l’Àrea d’Igualtat municipal a la vista de les últimes dades que els va facilitar la Subdelegació del Govern a la Comunitat Valenciana.

L’any passat, 40 persones més es van donar d’alta en aquest servei, i, només durant gener i febrer d’aquest 2023, s’han tramitat 16 altes més, “la qual cosa recalca la importància que coneguen el nostre servei i la importància d’aquest recurs”, assenyalen des del departament.

Les dades evidencien la dura realitat de moltes dones que recorren a aquest servei telefònic d’atenció i protecció per a víctimes de la violència de gènere (ATENPRO), ja tinguen o no ordres d’allunyament. “Ser el segon municipi amb més usuaris d’aquest servei no significa, per si mateix, que tinguem més volum de casos que altres ciutats. Sí que és cert que ací hi ha un departament municipal d’igualtat molt potent i molt accessible en el qual informem sempre d’aquest recurs, que mai és obligatori, però que ens sembla molt útil”, expliquen des de l’àrea.

Per a rebre la teleassistència, no és necessari presentar-hi denúncia, “però sí que es requereix no conviure en el mateix domicili que l’agressor” i un informe del departament municipal, “que es tramita en el mateix dia”.

A partir d’ací, s’aconsegueix una atenció immediata les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i independentment del lloc en què es troben; un contacte directe amb un centre atés per personal preparat per a donar una resposta adequada a les seues necessitats i que, davant de situacions d’emergència, pot mobilitzar altres recursos.

“Els aporta tranquil·litat”

En l’actualitat, molts d’aquests casos en seguiment són de dones que no compten amb ordre de protecció en vigor, “però que valoren necessària la continuïtat del servei, ja que els aporta més tranquil·litat”, afigen des d’aquest servei. “El nostre objectiu és oferir un espai d’acolliment, escolta i comprensió, on les dones puguen plantejar la seua situació, i acompanyar-les des de la proximitat que implica el fet de trobar-nos al municipi”, recalquen.

En l’Àrea d’Igualtat de Sagunt també s’han atés altres centenars de casos des de gener de 2022 a febrer de 2023. En concret, en aquest període, s’han dut a terme 1.201 atencions a escala global, tant del servei d’informació i acolliment com de les assessories jurídica i psicològica.