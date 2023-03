El Parc Tecnològic Paterna porta a consulta la millora de les seues zones verdes

L’Entitat de Gestió i Modernització Parc Tecnològic Paterna ha iniciat un procés participatiu, dirigit a tots els agents de l’àrea empresarial, per a millorar els seus espais verds, amb l’objectiu de fer-los més accessibles i afavorir el paper d’aquests com a llocs d’oci, esbarjo, esport o qualsevol altra funció que se li puga assignar.

Aquesta acció suposa un pas preliminar del Pla director d’infraestructura verda, paisatgisme i espai públic del Parc Tecnològic de Paterna, document que serà la base per a les diferents accions que s’escometran en els pròxims anys. Aquest document servirà de referència per a una estratègia de gestió més racional i una millor planificació de les infraestructures verdes del parc empresarial.

La realització del Pla director comportarà l’anàlisi i el diagnòstic pels blocs temàtics següents: sistema d’espais oberts, infraestructura verda i serveis ecològics, i mobilitat activa vinculada als espais oberts o usos i activitats. A partir d’aquests blocs es definiran els objectius, les estratègies i el cronograma d’actuacions.

Així, des de l’EGM, es vol comptar amb l’opinió d’empreses i treballadors, perquè aquest procés siga obert i compte amb el màxim suport possible dels protagonistes de la vida del parc empresarial.

A aquest efecte, s’ha enviat a totes les empreses un qüestionari perquè siga divulgat a les seues respectives plantilles, per a demanar-los col·laboració. En particular, se’ls pregunta sobre els problemes o el dèficit que troben en les zones verdes, quin tipus d’ús els estan donant i quines dificultats d’accessibilitat hi han detectat. A més, se’ls dona l’opció de fer algun tipus de proposta que estimen oportuna, sempre amb l’objectiu de fomentar-ne la conservació, mitjançant accions tendents a millorar i restaurar la naturalesa.

Experiències passades

L’EGM Parc Tecnològic Paterna ja va desenvolupar amb èxit en el passat diverses experiències participatives, com el procés d’obtenció d’informació sobre els hàbits dels seus treballadors per al Pla de mobilitat o per al baptisme de les seues zones verdes amb noms de dones científiques o investigadores.

La gerent, Manuela Pedraza, afirma que abans de prendre decisions s’ha de reflexionar sobre l’ús que volen fer les persones que freqüenten aquests espais, per la qual cosa demanen la col·laboració d’aquestes persones i esperen rebre el nombre màxim possible de propostes i d’opinions.