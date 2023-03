UGT homenatja 20 delegades de l’àmbit de servei socials

Amb el lema “Dones essencials als serveis socials”, UGT Serveis Públics del País Valencià ha celebrat hui, Dia Internacional de la Dona Treballadora, un acte per a reconéixer totes les treballadores de l’àmbit dels serveis socials en considerar la seua tasca essencial i imprescindible per a l’estat de benestar.

L’acte, que ha tingut lloc a la Casa del Poble, seu d’UGT a València, ha reunit més d’un centenar de persones, en la seua majoria delegades i treballadores d’aquest sector.

En representació de totes les treballadores, s’han reconegut 20 delegades sindicals dels serveis socials (prestats tant des de l’àmbit públic com a través de la gestió integral i l’acció concertada) i de diversos sectors (sanitat, sociosanitari, educació i autonòmiques) per a posar en valor una trajectòria sindical i professional destacada. Ha sigut, en tot cas, un homenatge col·lectiu a totes les treballadores del sector.

Reconeixement a Isabel Vicent Esteve

A títol pòstum s’ha reconegut el treball d’Isabel Vicent Esteve, que va ser presidenta del Comité d’Empresa de l’IVAS durant més de vint anys i secretària general de la secció sindical.

La secretària general d’UGT Serveis Públics del País Valencià, Mayte Montaner, durant la clausura de l’acte, ha destacat que el sector de les cures és un dels més precaritzat i feminitzat tant en l’àmbit públic com privat i ha indicat que urgeix posar-lo en valor, si bé ha advertit que no pot “mitificar-se” i convertir-se en un nou “jou” per a les dones. La vertadera revolució, ha dit, serà incorporar els homes a les cures. En aquest sentit, ha indicat que “davant de l’anomenada economia de les tres c, UGT advoca per una economia feminista”.

Durant l’acte s’ha fet lliurament a les delegades sindicals d’una il·lustració de la dissenyadora María Murnau, impulsora de “Feminista Ilustrada”, la pàgina feminista en espanyol amb més seguidors en el món.